La biotech Kiomed a conclu un partenariat avec le groupe chinois Hanso Pharma.

Hanso Pharma commercialisera en Chinele gel contre l'arthrose développé par la firme liégeoise. L'accord assure à Kiomed des ventes supérieures à 300 millions d'euros sur les 10 prochaines années, ainsi que des royalties estimées à plus de 60 millions d'euros. Le gel de Kiomed est basé sur le chitosan végétal, une innovation mondiale, qui pourrait se décliner dans d'autres indications, notamment en chirurgie esthétique et en ophtalmologie. Le gel est commercialisé depuis peu dans plusieurs pays européens. Les perspectives commerciales incitent Kiomed à agrandir son unité de production à Herstal et à doubler ses effectifs qui sont actuellement d'une trentaine de personnes.