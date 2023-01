Le géant Johnson & Johnson prépare une IPO d'une nouvelle société issue de la scission de ses divisions hygiène et santé grand public.

Après Pfizer et Merck et juste avant Novartis, Johnson & Johnson vient d'annoncer la prochaine introduction en Bourse (IPO) d'une nouvelle société issue de la scission de ses divisions hygiène et santé grand public.

Baptisée Kenvue, elle va regrouper de solides marques bien connues du public: Neutrogena, Nicorette, Listerine, Tylenol, les produits pour bébés Johnson, etc.

Si les chiffres des deux divisions concernées restent bons (1,7 milliard de dollars de bénéfices pour 11 milliards de chiffre d'affaires sur les trois premiers trimestres 2022), la croissance et les marges sont devenues plus faibles que dans les autres secteurs de J&J. Le produit de cette IPO ira directement à la maison mère qui entend d'ailleurs garder le contrôle sur Kenvue.

