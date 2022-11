Johnson & Johnson se focalise sur le secteur médical et rachète Abiomed

Johnson & Johnson (J&J) est à la veille de se séparer, comme d'autres compagnies, de ses produits grand public (Tylenol, Neutrogena, Le Petit Marseillais, etc.) pour les loger dans une entreprise à part. Le but est de se concentrer sur les médicaments et les dispositifs médicaux.

C'est à cette fin que J&J vient de conclure le rachat d'Abiomed pour 16,6 milliards de dollars.

Basée dans le Massachusetts et spécialisée dans les dispositifs médicaux, cette entreprise est en forte croissance (hausse du chiffre d'affaires de 22%, à 1,03 milliard de dollars pour l'exercice 2021-2022). Elle produit entre autres la pompe Impella, solution de choix dans le traitement de certaines crises et défaillances cardiaques, de thromboses, etc. Voilà un renfort de qualité pour J&J, surtout spécialisée dans les prothèses articulaires et les lentilles de contact.