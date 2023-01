Semaine riche chez Kazidomi, l'e-shop de produits sains.

La société d'Emna Everard a tout d'abord finalisé le rachat de Bébé au Naturel, la société française spécialisée dans les articles de puériculture et de produits écologiques pour les jeunes enfants. Cette opération lui permet de doubler de taille d'un seul coup puisque l'entreprise bretonne affiche un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Soit quasi autant que Kazidomi qui voit son activité française (60% avant le rachat) s'étendre encore.

D'autre part, l'entreprise vient de signer un accord de partenariat avec Delhaize. Dans un premier temps, ses produits phares seront disponibles en ligne sur le site Delhaize.be et dans six AD dont Incourt, Merbraine, Reyers et Grand-Bigard.

