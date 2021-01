Le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, est réapparu pour la première fois depuis fin octobre dans un message vidéo, rapportent plusieurs médias.

Le milliardaire de 56 ans, dont la fortune est évaluée à 48 milliards d'euros, s'y adresse à une centaine d'enseignants de zones rurales en Chine dans le cadre de ses activités de mécénat. Jack Ma annonce notamment vouloir s'engager plus que jamais dans des oeuvres philanthropiques. Cette apparition a immédiatement rassuré la Bourse de Hong Kong, où le titre Alibaba a pris 8,52% sur la séance, terminant à 265 dollars HK.

Dans son intervention en ligne, Jack Ma a vanté les efforts du régime communiste pour éradiquer la grande pauvreté, projet phare du président Xi Jinping. Il s'est dit "plus déterminé que jamais à aider l'éducation et le bien public", selon des propos rapportés par le site d'information Tianmu News. "La Chine (...) est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune", s'est félicité le multi-milliardaire, considéré comme une des plus grandes fortunes du pays.

La Fondation Jack Ma, orientée vers l'aide à l'éducation, a confirmé que son fondateur, lui-même ancien professeur d'anglais, avait participé à l'événement en ligne avec des enseignants travaillant en zones rurales. Le charismatique fondateur d'Alibaba n'était plus apparu en public depuis fin octobre, alors qu'il venait de formuler des critiques acerbes contre les régulateurs chinois lors d'un discours à Shanghai.

Cette inhabituelle pique en direction du régime communiste lui avait valu une convocation des autorités, qui avaient également interdit in extremis l'introduction en Bourse géante d'Ant Group, filiale de paiements en ligne d'Alibaba, sur les places de Shanghai et Hong Kong.

L'entrée en Bourse d'Ant Group aurait dû être la plus grande de tous les temps, dépassant 34 milliards de dollars. Les autorités chinoises de la concurrence ont également ouvert fin décembre une enquête contre Alibaba pour "suspicion de pratiques monopolistiques". L'absence de Jack Ma avait suscité moult spéculations sur une possible "disparition". Jack Ma a officiellement pris sa retraite en 2019 mais reste un gros actionnaire de ses entreprises. La réaction des autorités a été interprétée comme une volonté de réduire les risques liés à la finance en ligne, mais aussi de contrôler les ambitions des géants technologiques.

