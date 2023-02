Le blocage du dépôt Mestdagh de Gosselies (Charleroi) s'est poursuivi samedi matin avec la présence au niveau du piquet de représentants syndicaux mais aussi de simples travailleurs.

Jusqu'ici, selon les syndicats, la direction n'a pas fait part de son intention de reprendre les discussions sur de nouvelles bases. Pour autant, l'action de blocage au niveau du dépôt devrait être suspendue dès ce samedi soir.

"Même si le blocage du dépôt est suspendu samedi soir, l'impact sur les magasins va perdurer dimanche. Beaucoup d'entre eux seront fermés et les quelques-uns qui ouvriront présenteront d'importants défauts d'approvisionnement", a affirmé Massimo Merulla, délégué syndical CNE. Samedi, presque tous les anciens magasins intégrés Mestdagh, soit une quarantaine, sont restés fermés. Syndicats et direction du groupe s'opposent actuellement sur le modèle de franchise commerciale, qui sera celui qui vaudra pour la cinquantaine d'anciens magasins intégrés Mestdagh après le rachat en 2022 de ceux-ci par le Groupement des mousquetaires, qui exploitait déjà en Belgique 77 magasins Intermarché.

La direction du groupe assure que le passage en franchise est entouré de garanties par rapport aux conditions de travail et de rémunération du personnel au travers de la convention collective 32 bis. Les syndicats estiment au contraire que ces garanties n'existent pas et qu'à terme, le nouvel employeur pourrait très bien dénoncer une série d'avantages inscrits aujourd'hui dans des conventions. Ils demandent en outre à la direction de prévoir un cadre de sortie clair pour le personnel qui ne souhaiterait pas participer au nouveau modèle commercial. "En suspendant le blocage au niveau du dépôt, on laisse une nouvelle chance à la concertation mais on ne peut pas écarter l'hypothèse que l'action reprenne dans les prochains jours", a averti Catherine Roisin, permanente SETCa.

Jusqu'ici, selon les syndicats, la direction n'a pas fait part de son intention de reprendre les discussions sur de nouvelles bases. Pour autant, l'action de blocage au niveau du dépôt devrait être suspendue dès ce samedi soir."Même si le blocage du dépôt est suspendu samedi soir, l'impact sur les magasins va perdurer dimanche. Beaucoup d'entre eux seront fermés et les quelques-uns qui ouvriront présenteront d'importants défauts d'approvisionnement", a affirmé Massimo Merulla, délégué syndical CNE. Samedi, presque tous les anciens magasins intégrés Mestdagh, soit une quarantaine, sont restés fermés. Syndicats et direction du groupe s'opposent actuellement sur le modèle de franchise commerciale, qui sera celui qui vaudra pour la cinquantaine d'anciens magasins intégrés Mestdagh après le rachat en 2022 de ceux-ci par le Groupement des mousquetaires, qui exploitait déjà en Belgique 77 magasins Intermarché.La direction du groupe assure que le passage en franchise est entouré de garanties par rapport aux conditions de travail et de rémunération du personnel au travers de la convention collective 32 bis. Les syndicats estiment au contraire que ces garanties n'existent pas et qu'à terme, le nouvel employeur pourrait très bien dénoncer une série d'avantages inscrits aujourd'hui dans des conventions. Ils demandent en outre à la direction de prévoir un cadre de sortie clair pour le personnel qui ne souhaiterait pas participer au nouveau modèle commercial. "En suspendant le blocage au niveau du dépôt, on laisse une nouvelle chance à la concertation mais on ne peut pas écarter l'hypothèse que l'action reprenne dans les prochains jours", a averti Catherine Roisin, permanente SETCa.