Le premier "Expérience Center" de Wallonie entièrement dédié aux technologies digitales a été inauguré mardi à au MIC (Meet-Innovate-Create) de Mons en présence du secrétaire d'Etat à la Digitalisation Mathieu Michel. Le centre propose désormais des démonstrations pensées pour les PME à l'attention de toutes les entreprises wallonnes dans le but de les aider à améliorer leur compétitivité et dépasser la crise actuelle.

Une table ronde organisée mardi sur place a réuni Mathieu Michel et les représentants de Microsoft, Proximus et de l'Agence wallonne du numérique. Elle a fait le point sur le contexte économique et digital des entreprises wallonnes. Il apparaît que le gain de performance, les exigences clients et le développement de nouveaux produits et services sont les principales motivations d'une entreprise à mener un projet de numérisation.

"La digitalisation des PME est indispensable si elles veulent développer davantage leur performance", a souligné Mathieu Michel. "Pour certaines, il s'agit même d'une question de survie."

Pour le secrétaire d'Etat, si les entreprises ne parviennent pas à faire le pas vers la digitalisation, elles risquent une perte de productivité et d'emploi. "La sensibilisation quant au potentiel des technologies est primordiale afin de permettre à chacun de percevoir l'impact sur leur activité", a-t-il insisté.

Lire aussi | La Wallonie investit un demi-milliard pour déployer le numérique

Tours guidés

L'Experience Center du MIC propose désormais des "tours guidés" basés sur la présentation et l'expérimentation de prototypes informatiques développés en collaboration avec d'autres PME wallonnes. Des sessions d'information d'une heure trente, animées par les experts, y sont organisées pour les entreprises wallonnes de toutes tailles. Ces sessions mettent en avant des technologies avancées faciles et rapides à mettre en oeuvre au sein des entreprises. Leur objectif est, notamment, de découvrir de nouvelles manières de collaborer efficacement à distance, de bénéficier d'outils de l'intelligence artificielle pour optimiser les données, de s'imprégner de technologies offrant des solutions de visualisation innovantes.

Le Meet Innovate Create (MIC) à Mons est un lieu qui permet la découverte, l'expérimentation et le prototypage de projets d'innovation. Il s'adresse tant aux entreprises IT qui ambitionnent de développer et de proposer les solutions les plus performantes au tissu économique de la région, qu'aux PME qui s'interrogent sur le potentiel de ces technologies en matière de performance et d'innovation. Le MIC bénéficie du partenariat public-privé avec, d'une part, le soutien de Digital Wallonia et d'autre part, l'apport de ses partenaires privés Microsoft, Proximus et Logitech.

Une table ronde organisée mardi sur place a réuni Mathieu Michel et les représentants de Microsoft, Proximus et de l'Agence wallonne du numérique. Elle a fait le point sur le contexte économique et digital des entreprises wallonnes. Il apparaît que le gain de performance, les exigences clients et le développement de nouveaux produits et services sont les principales motivations d'une entreprise à mener un projet de numérisation. "La digitalisation des PME est indispensable si elles veulent développer davantage leur performance", a souligné Mathieu Michel. "Pour certaines, il s'agit même d'une question de survie." Pour le secrétaire d'Etat, si les entreprises ne parviennent pas à faire le pas vers la digitalisation, elles risquent une perte de productivité et d'emploi. "La sensibilisation quant au potentiel des technologies est primordiale afin de permettre à chacun de percevoir l'impact sur leur activité", a-t-il insisté. L'Experience Center du MIC propose désormais des "tours guidés" basés sur la présentation et l'expérimentation de prototypes informatiques développés en collaboration avec d'autres PME wallonnes. Des sessions d'information d'une heure trente, animées par les experts, y sont organisées pour les entreprises wallonnes de toutes tailles. Ces sessions mettent en avant des technologies avancées faciles et rapides à mettre en oeuvre au sein des entreprises. Leur objectif est, notamment, de découvrir de nouvelles manières de collaborer efficacement à distance, de bénéficier d'outils de l'intelligence artificielle pour optimiser les données, de s'imprégner de technologies offrant des solutions de visualisation innovantes. Le Meet Innovate Create (MIC) à Mons est un lieu qui permet la découverte, l'expérimentation et le prototypage de projets d'innovation. Il s'adresse tant aux entreprises IT qui ambitionnent de développer et de proposer les solutions les plus performantes au tissu économique de la région, qu'aux PME qui s'interrogent sur le potentiel de ces technologies en matière de performance et d'innovation. Le MIC bénéficie du partenariat public-privé avec, d'une part, le soutien de Digital Wallonia et d'autre part, l'apport de ses partenaires privés Microsoft, Proximus et Logitech.