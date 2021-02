Originellement, la plateforme digitale s'appelle You. Elle a été imaginée et déployée chez Solvay. Cet outil multi-facettes, qui permet la gestion de carrières et des performances et le feed-back permanent, existe aujourd'hui indépendamment de Solvay sous le nom de Huapii.

Nous vous avons parlé de You en 2019 dans le cadre du rôle de l'intelligence artificielle dans les RH. Un outil digital développé par Solvay et destiné à rendre l'employé maître de sa carrière et de son développement. Une plateforme digitale qui agit comme un LinkedIn d'entreprise, un lieu de rencontres et d'échanges des employés, un outil de feed-back et un formidable moyen pour gérer les carrières, les compétences et les performances. Cet outil existe désormais hors Solvay sous le nom de Huapii, une contraction de humans et happy.

...

Nous vous avons parlé de You en 2019 dans le cadre du rôle de l'intelligence artificielle dans les RH. Un outil digital développé par Solvay et destiné à rendre l'employé maître de sa carrière et de son développement. Une plateforme digitale qui agit comme un LinkedIn d'entreprise, un lieu de rencontres et d'échanges des employés, un outil de feed-back et un formidable moyen pour gérer les carrières, les compétences et les performances. Cet outil existe désormais hors Solvay sous le nom de Huapii, une contraction de humans et happy. Derrière Huapii, lancée à la fin de 2019, se trouvent trois personnes déjà impliquées dans You: Alice Tranchant, ancienne manager européenne du Digital Studio de Solvay, Bruce Fecheyr-Lippens, ex-senior vice president en charge du travail agile et de la digitalisation des RH de Solvay, et Kristof Stevens, le cofondateur de Lab900 qui a développé l'outil de Solvay. "C'est un véritable avantage pour une start-up de disposer d'entrée de jeu d'un produit prêt à l'emploi et facile à mettre à l'échelle, explique Alice Tranchant, cofondatrice et COO. Comme You, Huapii est un catalyseur, une belle fenêtre qui peut s'intégrer avec les autres applications des clients. Par rapport à You, nous avons internalisé le module de matching (il stimule la mobilité interne et propose des évolutions aux employés, Ndlr) basé sur l'intelligence artificielle et développé un outil Insights destiné aux RH. Il s'agit d'un tableau de bord qui permet une interprétation des datas collectées par Huapii. Par exemple, qui est demandé pour le mentorat? Quel est le lien entre le feed-back et la performance d'une équipe? Dans son ensemble, Huapii utilise l'intelligence collective pour permettre à chacun - employé, expert RH ou manager - de gérer les talents et les carrières. Tout le monde y trouve son compte."Vu son ampleur, Huapii s'adresse principalement aux grandes entreprises. Le système fonctionne via le paiement annuel de licences dont le coût dépend du nombre d'employés et des options choisies. Huapii se construit en cocréation avec les clients et est déployé sur mesure. La rentabilité dépend du nombre de licences vendues et cela semble bien parti puisque Huapii espère l'atteindre en 2021. Outre Solvay avant, de grandes entreprises comme Ravago (producteur belge de plastique) ou Nipro Europe (un fabricant japonais de tubes en verre) sont déjà officiellement clients. Les trois fondateurs détiennent à eux trois et à parts égales plus de 80% de Huapii. Ils ont levé, au lancement, 200.000 euros auprès d'investisseurs privés comme des business angels. Depuis fin 2019, le capital a continué à progresser et un million d'euros a ainsi été rassemblé. Au dernier tour de table, Huapii était déjà valorisée à 5 millions d'euros. Elle vient aussi de conclure un prêt de 500.000 euros conjointement avec PMV, le bras financier de la Région flamande, et la KBC. Des fonds qui vont lui permettre de poursuivre le développement du produit et d'étoffer son équipe de quatre salariés (dix personnes si on compte les freelances dont les développeurs).