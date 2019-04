Que l'on introduise de l'intelligence artificielle (IA) dans des processus de production ou dans la maintenance prédictive ne fait pas vraiment peur. Par contre, dès qu'on évoque les ressources humaines, l'image d'un robot qui décide de votre recrutement ou qui gère votre carrière fait pousser des cris d'orfraie. Les RH seront-elles déshumanisées à l'avenir ? Non, et c'est même tout le contraire.

Imaginez une intelligence artificielle autonome. Chez vous, elle fait tout à la fois : elle règle la température du thermostat sans vous consulter, elle regarde la TV et vous raconte avec moult détails l'épisode de la série que vous avez raté, elle vous imagine une recette pour votre retour avec les ingrédients qui se trouvent dans votre frigo, etc. Cette intelligence-là n'existe pas. C'est de la pure science-fiction. Aujourd'hui, quand vous entendez parler d'IA, elle est dite "étroite". C'est-à-dire qu'elle ne travaille que sur base de son entraînement, de ce que l'homme lui a appris. C'est une nuance de taille qui prend toute son importance quand on entre dans le domaine des ressources humaines.

...