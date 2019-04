La réussite personnelle, c'est sa marotte. Parti de rien, le Français Max Piccinini s'est donné pour mission de propulser le plus grand nombre au sommet. Ils sont déjà 120.000 à avoir succombé à son appel. Rencontre avec " RéussiteMax ", avant sa venue à Bruxelles.

"E n vrai, je m'appelle Maximilien. Mais Max, c'est plus court, plus efficace. " Sourire Colgate, mèche impeccable, costume parfaitement ajusté, l'homme entre dans la pièce avec une aisance presque déconcertante et une poignée de main affable. Il se présente comme " expert en psychologie de la réussite, business coach et auteur de best-sellers ". " Je n'ai pas de diplôme en psychologie, admet-il. Mais j'ai mieux que cela ", déclare celui qui s'est formé entre autres chez Tony Robbins, le pape des coachs en leadership qui a accompagné entre autres Barack Obama et Bill Clinton.

...