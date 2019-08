La société DiversiCom oeuvre depuis cinq ans pour l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap dans le monde du travail. Au programme : coaching, conseil aux entreprises, "matching" et sensibilisation dans les entreprises.

Quand on pense handicap, on pense souvent chaise roulante. La faute au pictogramme, sans doute. Pourtant, la chaise roulante concerne seulement 3% des situations de handicap. La grande majorité sont peu repérables : autisme, maladies invalidantes, déficiences visuelle et auditive, etc. Or, qu'il soit visible ou invisible, présent dès la naissance ou survenu en cours de vie, le handicap impactera évidemment très souvent celui qui en souffre dans son parcours professionnel, ou freinera son accès au monde du travail. Sachant que 15 % de notre population active sont dans une telle situation, on peut parler d'un immense défi. " Le handicap a mille facettes et chaque individu qui en est porteur mérite un accompagnement sur mesure. C'est ce que nous proposons chez DiversiCom ", plante Marie-Laure Jonet. " A 17 ans, j'ai participé à un projet d'accompagnement d'enfants lourdement autistes en thalassothérapie, raconte la fondatrice de l'entreprise. Cette expérience a été fondatrice. Elle m'a révélé la force à saisir dans toute rencontre avec la fragilité et a forgé la personne que je suis aujourd'hui. A mon retour, j'ai su que le contact avec le handicap ferait partie de ma vie. En marge de mes études puis de ma vie professionnelle, je me suis donc très activement engagée comme bénévole dans divers projets d'accompagnement de jeunes handicapés. "

...