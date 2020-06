Comme Coca-Cola, Starbucks ou Unilever, Ford ne va plus diffuser de publicités sur les réseaux sociaux pendant un mois, pour protester contre la présence de contenus incitant à la haine ou à la violence.

"Nous mettons en pause nos publicités sur tous les réseaux sociaux pendant 30 jours pour réévaluer notre présence sur ces plateformes", a indiqué lundi le constructeur automobile américain.

"L'existence de contenus qui comprennent de la haine, de la violence ou de l'injustice raciale doit être éradiquée", a-t-il ajouté.

La société s'ajoute à une liste de plus en plus longue de marques de poids ayant décidé de ne plus toucher aux réseaux sociaux pendant un mois ou deux, voire plus.

Starbucks, Coca-Cola et le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever, notamment, ont annoncé une pause similaire ce weekend.

PepsiCo va aussi boycotter Facebook en juillet et août, selon la chaîne américaine Fox Business.

Tous les réseaux sociaux, mais Facebook tout particulièrement, se voient reprocher de ne pas faire assez pour éliminer les publications racistes ou haineuses sur son site.

La NAACP, la grande organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains, une organisation de lutte contre l'antisémitisme, la Anti Defamation League, et d'autres associations ont appelé à un boycott de la publicité sur Facebook pendant le mois de juillet.

Verizon (télécoms), Honda, Ben & Jerry's (glacier appartenant à Unilever), Patagonia, North Face et REI (articles de sport) se sont associés à la campagne la semaine dernière.

