Guillaume Collard va succéder à Philippe Delusinne comme nouveau CEO de RTL Belgium, indiquent mardi DPG Media et le Groupe Rossel dans un communiqué.

"La nomination de Guillaume Collard (37 ans), qui sera effective prochainement, s'inscrit dans l'ambition d'accélérer la transformation numérique des chaînes de radio et de télévision de RTL Belgium et de guider la collaboration avec les nouveaux actionnaires, à savoir le Groupe Rossel et DPG Media", précise encore le communiqué.

Le nouveau CEO de RTL Belgium a occupé depuis 2016 divers postes au sein du groupe de médias Eleven Sports comme celui de Managing Director BeLux, membre du Conseil d'administration et Chief Rights Acquisition & Distribution chez Eleven Sports HQ. Guillaume Collard avait occupé avant cela différentes fonctions de management chez Proximus et Belgacom notamment en tant que responsable de la stratégie contenu, poursuit le communiqué.

RTL Belgium comprend les chaînes de télévision RTL TVI, Club RTL et Plug RTL, les radios Bel RTL et Radio Contact, le service de streaming RTLplay, la plateforme d'information RTL Info et la régie publicitaire IP Belgium.

