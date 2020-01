Le CEO de Mestdagh, Guillaume Beuscart, quitte le groupe, indique lundi l'entreprise dans un communiqué. Dans l'attente de la nomination d'un nouveau CEO, le directeur financier Emmanuel Coria assurera l'intérim.

"Il y a quelques semaines déjà, Guillaume Beuscart a annoncé au conseil d'administration son intention de quitter le Groupe Mestdagh pour accepter une fonction dans un groupe international. Le conseil d'administration de Mestdagh a pris acte de cette décision, qu'il regrette", souligne Mestdagh.

Le directeur financier Emmanuel Coria assurera l'intérim au poste de CEO pendant "une période indéterminée".

Sous la direction de Guillaume Beuscart, Mestdagh a mené une restructuration avec la suppression de 360 emplois dans les magasins. Annoncée en mai dernier, cette restructuration a connu son épilogue en novembre avec la signature d'un accord social.

"Après quelques mois de négociations avec les partenaires sociaux pour arriver à la conclusion d'un plan de transformation et une année de mise en oeuvre de ce plan, Mestdagh entrevoit aujourd'hui les résultats de ses efforts : avec le concept 'A table' très innovant et l'ouverture du dimanche, les magasins attirent à nouveau plus de clients et les résultats financiers s'améliorent", selon Mestdagh.

