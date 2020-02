La direction de GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé mercredi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire la mise en place d'un nouveau plan de transformation, prévu sur deux ans. Celui-ci impactera "au maximum" 720 personnes chez GSK Vaccines Belgique, majoritairement des cadres, indique l'entreprise. Quelque 215 contrats temporaires ne seront vraisemblablement pas renouvelés.

Le plan de transformation devrait concerner plusieurs départements de l'organisation Vaccines en Belgique, y compris les opérations de la R&D recherche et (développement), de la fabrication et du service qualité, ainsi que les fonctions globales de support.

Le nouveau programme doit préparer la séparation du groupe GSK en deux nouvelles entités: une nouvelle société de santé grand public (Consumer Healthcare) et "Le New GSK", une société biopharmaceutique. Cette dernière aura une approche commune de R&D focalisée sur la science en relation avec le système immunitaire, l'utilisation de la génétique et des nouvelles technologies.

Le plan doit permettre à l'entreprise de "gagner en efficacité", indique la direction. "La simplification de l'organisation rendra l'entreprise plus agile." Ces changements doivent "maintenir sa position sur le long terme dans le domaine de la vaccinologie".

GSK annonce également que, dans les prochaines années, elle augmentera ses investissements en R&D pour accélérer le développement et la mise sur le marché de nouveaux vaccins. La direction a l'intention d'investir plus de 500 millions d'euros en Belgique au cours des trois prochaines années.

La phase de consultation devrait être lancée dans les prochains jours. GSK entend "réduire au maximum la période d'incertitude, en concertation et collaboration avec les partenaires sociaux", ajoute la direction.

GSK Vaccines est la plus grande société de vaccins au monde et leader en innovation scientifique. Avec un effectif de plus de 9.000 collaborateurs, elle est la plus grande entreprise pharmaceutique de Belgique.

Le #Walgov rencontrera très rapidement la direction de #GSK et les travailleurs. Le #Walgov mettra tout en oeuvre pour limiter le nombre d'emplois concernés. — Valérie De Bue (@ValerieDeBue) February 5, 2020

