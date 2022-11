Le point sur le premier jour de cette grève de trois jours à la SNCB.

Pas moins deux grèves perturberont le trafic ferroviaire cette semaine. La première concerne une action des principaux syndicats. Elle est en cours jusque ce soir 22h. La seconde est une action du syndicat des conducteurs de train SACT qui a appelé à un mouvement de grève de 48 heures du 30 novembre à partir de 03h00 au 2 décembre à la même heure.

Pourquoi ces trois jours de grèves ?

Les syndicats CSC Transcom, CGSP Cheminots et SLFP Cheminots feront donc à nouveau grève mardi, dénonçant le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructure Infrabel. Ils considèrent que les investissements engagés par le gouvernement dans les chemins de fer à l'issue du dernier conclave budgétaire sont insuffisants. Le syndicat des conducteurs de train SACT a, quant à lui, appelé à une action de grève de 48 heures. Il pointe notamment le fait que la sécurité sur le rail est compromise et que les conditions de travail se dégradent. Quant au Syndicat indépendant des cheminots (SIC), il a fait savoir qu'il soutenait tant la grève des principaux syndicats que celle du SACT.

Ces actions interviennent après celle du 5 octobre dernier, où il y a déjà eu une grève de 24 heures, et après les perturbations du 9 novembre, dues à une journée de grève générale, organisée à l'appel de la FGTB et de la CSC.

Un plan de transport alternatif

En raison du service minimum, un plan de circulation alternatif a été élaboré et "pour l'instant, tout roule comme prévu et annoncé", a confirmé mardi peu avant 08h00 une porte-parole de la SNCB.

"Il n'y a pas de problème dans le planificateur de voyages", a souligné Marianne Hiernaux, qui conseille dès lors aux navetteurs de le consulter (sur le site web ou l'application de la SNCB) pour vérifier si leur train circule. Le service alternatif prévoit la circulation ce mardi d'un train sur quatre. Dans le détail, deux trains IC (qui relient les grandes villes belges) sur cinq roulent tandis qu'un train S et L (de banlieue et locaux) sur quatre sont service. Les trains P, d'heure de pointe, sont pour la plupart supprimés. En outre, peu de trains sont prévus dans les provinces de Namur, de Luxembourg et une partie du Brabant wallon en raison de l'indisponibilité du personnel dans la cabine de signalisation d'Infrabel de Namur.

Un peu plus de circulation sur le ring de la capitale

Les grèves dans les transports ont souvent des conséquences sur le réseau routier, qui devient plus encombré qu'à la normale ou, au contraire, est déserté, les navetteurs décidant de travailler depuis chez eux.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Ce mardi matin, le ring de Bruxelles semble un peu plus encombré qu'à l'accoutumée, selon Bruxelles Mobilité, tandis que le centre flamand du trafic observait, lui, une heure de pointe matinale "dense". "Il y a beaucoup de problèmes de circulation sur le ring. En ville, c'est plus calme", signale Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. "En ville, ce n'est pas non plus le calme plat, comme l'on peut le vivre parfois lors de jours de grève, c'est plutôt un mardi matin classique", ajoute-t-elle. Du côté du réseau routier wallon, le centre Perex indique ne pas constater davantage d'embouteillages que d'habitude.

Au nord du pays, l'heure de pointe matinale a été plus encombrée, avec un total de 266 kilomètres de bouchons cumulés sur les routes principales de Flandre vers 08h00, selon le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Le nombre d'incidents reste, lui, limité.

Selon le Vlaams Verkeerscentrum, l'encombrement des routes est dû au fait que la grève sur le rail s'étale sur trois jours, ce qui rend plus difficile la recherche de solutions alternatives pour se déplacer. Davantage de personnes auraient dès lors fait le choix de prendre leur voiture. Le brouillard qui s'est installé mardi matin et est plus accru en Flandre pourrait aussi jouer un rôle.

Le centre flamand pointe également que la matinée du mardi est habituellement chargée sur les routes, moins de personnes choisissant de télétravailler ou de prendre congé ce jour-là.

