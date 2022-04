Le constructeur automobile américain General Motors (GM) et son homologue japonais Honda ont annoncé mardi qu'ils allaient codévelopper une nouvelle ligne de véhicules électriques à des prix "abordables", dont la production est censée débuter en 2027.

Les millions de modèles prévus, qui comprendront notamment des SUV compacts, seront équipés des batteries électriques Ultium développées par GM.

"GM et Honda partageront leurs meilleures technologies, conceptions et stratégies de production pour livrer des véhicules électriques à des prix abordables et souhaitables à l'échelle mondiale, notamment sur nos marchés clefs d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et de Chine", a déclaré, dans un communiqué, la PDG de GM Mary Barra.

Le patron de Honda, Toshihiro Mibe, a pour sa part dit espérer que ce projet conduise à "la hausse considérable des ventes de véhicules électriques".

S'ils représentent un secteur très prisé par les grands constructeurs, les véhicules électriques ne pèsent, pour l'heure, qu'un faible pourcentage des ventes totales de voitures dans le monde.

Les deux entreprises n'ont pas précisé combien les nouveaux modèles coûteraient, mais le vice-président exécutif de GM Doug Parks a indiqué que la gamme de prix serait inférieure à celle de la Chevrolet Equinox EV, prévue pour l'automne 2023 à un prix d'entrée de 30.000 dollars.

Les termes financiers du partenariat n'ont pas non plus été communiqués.

Honda et GM ont par ailleurs indiqué mener des discussions sur de futurs partenariats autour des technologies de batteries électriques "afin de réduire d'avantage le coût de l'électrification".

Les deux fabricants collaborent sur divers projets depuis plusieurs années, notamment autour de la société de véhicules autonomes Cruise, dont GM possède la majorité des parts et dans laquelle Honda a investi.

Ils avaient annoncé en septembre 2020 un accord préliminaire pour une alliance stratégique en Amérique du Nord visant à partager les plateformes de véhicules et les coûts de développement.

