En l'espace de 20 ans, l'entreprise familiale Daoust a multiplié son chiffre d'affaires par huit. Après un difficile exercice 2020, elle entend reprendre sa croissance organique dès cette année avec l'ouverture programmée d'une dizaine d'agences.

Certaines Gazelles courent longtemps et depuis longtemps. C'est le cas de notre lauréate pour les Supergazelles, soit les entreprises qui ont enregistré la plus forte croissance ces 20 dernières années. C'est en 1954 que la société voit le jour, lorsqu'Albert Daoust, grand-père de l'actuel administrateur délégué, ouvre un premier bureau à Bruxelles dédié à un nouveau métier: l'intérim. En 1976, son fils Jean-Claude intègre la structure qui compte alors deux agences (Bruxelles et Anvers). Giles Daoust la rejoint en 2009 en tant que responsable marketing et en prend les commandes en 2015.

Depuis le début de ce siècle, la progression a été spectaculaire. Le chiffre d'affaires a été multiplié par huit en 20 ans, passant de 32 millions en 2000 à 250 millions en 2019, année durant laquelle l'entreprise a mis plus de 50.000 personnes au travail (8.300 équivalents temps plein).

Avec la crise sanitaire, Daoust s'attend à une baisse de 20% de son chiffre pour 2020. "Nous sommes clairement impactés, analyse Giles Daoust. C'est surtout l'intérim qui a été concerné mais les titres-services ont permis d'assurer une certaine stabilité. Nous avons également l'avantage d'être une entreprise familiale et d'avoir une bonne santé financière qui nous permet de traverser cette période difficile et de poursuivre notre développement." Une famille qui s'étend à l'ensemble des 450 collaborateurs de l'entreprise... Pour son administrateur délégué, cet aspect familial est en effet clairement l'une des clés de la réussite de Daoust: "C'est notre ADN et ces valeurs familiales sont symbolisées par nos deux devises 'Welcome to the family' et 'We Love Solutions'. Notre croissance est organique. Nous identifions les niches, les villes ainsi que les personnes à potentiel dont nous favorisons la progression en interne. Nos équipes sont relativement jeunes et participent pleinement au dynamisme de l'entreprise."

60 agences

Daoust entend bien poursuivre sa progression et prévoit d'ouvrir dans le courant de cette année une dizaine de bureaux supplémentaires. L'entreprise en compte actuellement 60, contre 20 en 2010 et moins de 10 en 2000. L'année dernière a ralenti quelque peu cette progression avec seulement trois ouvertures d'agences. Aujourd'hui active dans l'ensemble du pays, Daoust ne se positionne plus depuis longtemps comme un simple acteur de l'intérim mais comme une société embrassant l'ensemble du spectre des ressources humaines, ce y compris, la gestion des titres-services, le recrutement et la sélection de personnel, l'outplacement, le job coaching ou encore le public sector. "La diversification de nos services ces 20 dernières années et notre constante volonté d'innover ont également grandement contribué à notre belle croissance", conclut Giles Daoust.

