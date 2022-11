D'une station à l'autre, les prix pour pouvoir dévaler les pistes peuvent considérablement varier. Selon les destinations cela peut même passer du simple au double. Et avec la hausse généralisée du Skipass à cause de l'inflation et des coûts de l'énergie, il faudra en moyenne compter entre 50 et 110 euros supplémentaires pour un SkiPass de 5 jours.

Près de 730.000 Belges partiraient chaque année aux sports d'hiver en France, en Autriche, en Suisse ou en Italie (chiffres de 2019). Malgré les crises et un séjour qui pourrait coûter jusqu'à 15% plus cher, selon Het Laatste Nieuws, les vacances à la neige ont encore la cote. Cette année, les réservations enregistreraient une hausse de 7 % par rapport à l'année dernière. Le prix de l'énergie, l'inflation, les remous de la pandémie et une image de moins en moins ecofriendly, n'auront donc pas terni l'attrait de la glisse. Il est vrai que les francophones ont cette année un léger avantage. Ils ont une semaine supplémentaire à carnaval qui tombe en période creuse et la seconde semaine des vacances de fin d'année débutera alors que les Français ne sont plus en congé.

Ou partir pour ne pas payer trop cher ?

La plateforme de location de vacances Belvilla a comparé 160 stations de ski avec au moins 40 kilomètres de pistes. Pour six jours de ski, il semble que les forfaits les moins chères se trouvent en Slovénie et en France. Ainsi, les adultes paieront en moyenne 159 euros en Slovénie, pour 235,21 en France, 240,20 en Allemagne, 293,51 euros en Autriche et 296,50 en Italie. La Suisse est la destination la plus chère, avec un prix moyen de 342,17 €.

Holidu, un autre site de Vacances, a lui aussi dressé une liste des stations les moins chères, mais en se basant cette fois sur le prix des forfaits, mais aussi l'hébergement et en tenant compte des domaines skiables de plus de 20 kilomètres. Lui aussi place les stations françaises parmi les moins chères d'Europe. Plutôt une bonne nouvelle lorsqu'on sait que c'est aussi la destination préférée des skieurs belges.

Indexation du prix SkiPass (forfait) par pays France : une augmentation de 5 à 9 % en fonction des différentes stations. Autriche : une augmentation de 8 à 10 %. Suisse : une augmentation de 5 à 9 % Italie : une augmentation autour des 10 %.

La station la moins chère se trouve en France

En France, la station de l'Alpe du Grand Serre est la moins chère avec un forfait de six jours à 141 € pour 38 pistes. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le forfait coûte en moyenne 247,53 € pour les adultes et 194,45 € pour les enfants. En Occitanie, dans les Pyrénées, le prix moyen est de 215,40 € et de 186,40 € pour les enfants.

Pour le site Holidu, le TOP 5 des stations françaises les moins chères sont:

1: Gresse en Vercors, près de Grenoble, avec 38 € par jour (forfait pour 26 pistes et domaine skiable de 20 km + location)

Gresse en Vercors © Getty

2: Seyne - Le Grand Puy, 39 € par jour (13 pistes /domaine skiable de 24 km + location)

3: Autrans - La Sure, 39 € par jour (21 pistes / domaine skiable de 20 km + location)

4:Artouste - Laruns, 40 € par jour (20 piste/ domaine skiable de 27 km + location)

5:Ancelle, 42 € par jour (26 pistes /domaine skiable de 30 km + location )

A titre indicatif, on signalera que le même site a aussi effectué un TOP 5 des domaines français au meilleur rapport qualité/prix. On notera cependant que, pour l'établir, le prix moyen total a été divisé par le nombre de kilomètres de piste de la station. Ce top privilégie donc la quantité à la qualité et oublie au passage les stations familiales.

1 : Les Portes du Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un tarif de 106 € par jour (forfait + location), soit 0.18 € par km. Avec ses 600 kms de pistes situées entre la France et la Suisse, il offrirait même le meilleur rapport qualité-prix d'Europe

2 : Les 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde, avec 123 € par jour (forfait + location), soit 0.20 € par km.

3 : Les Sybelles avec 71 € par jour (forfait + location), soit 0.23 € par km.

4 : Serre Chevalier dans les Alpes du sud avec 78 € par jour (forfait + location), soit 0.31 € par km.

5 : Le Grand Massif en Haute Savoie avec 87 € par jour (forfait + location), soit 0.33 € par km.

Bon à savoir: si vous n'avez pas un budget élevé, choisissez votre destination non pas en fonction du potentiel théorique d'un domaine skiable, mais en fonction de vos besoins réels. En ciblant mieux, vous ne payerez pas pour des services dont vous n'avez aucune utilité. Il existe des comparateurs, comme celui-ci, qui permettent de mieux s'y retrouver.

Une saison de ski sous le signe des économies d'énergie : on oublie les sièges chauffants

L'exceptionnelle douceur de l'automne, avec peu de neige et des températures trop élevées pour en fabriquer, a contrarié le calendrier d'ouverture de certains sites. C'est le cas à Val Thorens (Savoie), qui prévoyait de lancer sa saison hivernale le 19 novembre et a reporté d'une semaine. Val d'Isère, Tignes et plusieurs stations des Pyrénées ont également dû décaler l'ouverture des pistes à début décembre. Le froid et la neige sont entre-temps arrivés et la majorité des autres domaines skiables devraient ouvrir leurs portes, comme prévu, autour de la mi-décembre.

Cependant pour les stations, le principal casse-tête cette année est le coût de l'énergie. Si le problème n'est pas spécifique au tourisme de montagne, il touche durement une industrie très dépendante de l'électricité pour faire tourner ses remontées mécaniques qui risquent de coûter jusqu'à dix fois plus cher. Enfin, on annonce un hiver froid et sec, ce qui risque de faire augmenter la note pour la production et la répartition de la répartition de la neige de culture. S'il n'y a pas assez de neige, certaines stations pourraient se retrouver dans le rouge à la fin de la saison.

De quoi faire des économies d'énergies où l'on peut. Ainsi à Val d'Isère, des équipements de confort du type sièges chauffants ou quais chauffants dans les télécabines ne seront pas mis en service. Dans les Pyrénées, on mise sur la "réduction de la vitesse des remontées mécaniques", "l'éco-conduite" ou encore la "baisse des températures des bâtiments", renchérit Guillaume Roger, directeur opérationnel de N'Py, regroupement de huit stations. Certaines stations envisagent aussi d'amputer d'une semaine la saison au printemps pour faire des économies d'énergie.

La Suisse, ski de luxe A l'opposé de la France, les domaines skiables les plus chers se trouvent en Suisse. Il faudra ainsi débourser 470, 23 € pour un forfait adulte à Crans Montana. Pour ce prix, le domaine avec ses 140 kilomètres de pistes est tout de même situé au sud et gratuit pour les moins de 9 ans. Dans le Valais, il vous faudra dépenser en moyenne 376,22 € et 207,84 € pour les enfants. Dans l'Oberland bernois, le forfait coûte 363,55 € pour les adultes et 179,75 € pour les enfants. Le domaine skiable le moins cher de Suisse est celui des Mythen, près de Lucerne, avec 212,36 € pour les adultes et 189,11 € pour les enfants. A ne pas perdre de vue non plus avant de réserver : le roaming est payant et peut, très vite, devenir une très mauvaise surprise.

Quid des forfaits combinés ?

Si vous aimez passer d'une station de ski à l'autre, c'est en Italie qui offre le forfait le plus intéressant puisque le Dolomiti Superski, un SkiPass de six jours pour douze domaines skiables et 1200 kilomètres de piste ne vous coûtera que 373 euros.

Et pour les enfants ?

Comme pour les forfaits, le prix et les différentes options disponibles peuvent énormément varier pour les enfants. C'est pourquoi il est toujours conseillé de bien se renseigner avant. Ainsi en Italie les enfants peuvent skier gratuitement jusqu'à 8 ans alors que cela ne vaut que jusqu'à 6 ans en Autriche qui est pourtant une destination particulièrement appréciée pour le ski en famille. Dans ce même pays, il peut aussi y avoir une grosse différence de prix pour un même forfait de six jours puisque 84 euros séparent Serfaus-Fiss-Ladis (la station la plus chère avec 189,5 euros) et Oberstdorf Kleinwalsertal (la station la moins chère avec 105,50 euros). Sachez aussi, qu'en moyenne, c'est en France que les forfaits de ski pour enfants sont les plus chers puisqu'ils coûtent 188,06 euros pour six jours. En Allemagne, il vous en coûtera environ 109,40 euros pour la même période.

Moins cher sur internet ?

En réservant en ligne et à l'avance permettrait d'avoir des remises pouvant atteindre 70 % sur les prix affichés en caisse. C'est en Autriche et en Suisse que les prix des forfaits achetés en ligne varient le plus. Dans ces deux pays, les stations de ski utilisent un système de calcul dynamique des prix, qui dépend de la période à laquelle vous réservez votre séjour, des chiffres de réservation en temps réel et parfois même des conditions météorologiques.

La Slovénie, Walhalla du ski pas cher ? La Slovénie partage ses frontières avec l'Italie et l'Autriche et propose donc quelques domaines skiables. On peut ainsi skier dans une dizaine de stations de ski de taille plutôt petite. Si on n'y songe pas toujours spontanément, le prix des forfaits de ski dans le domaine skiable de Mariborsko Pohorje à Podravska devraient finir par convaincre puisqu'ils ne sont que de 159 € pour les adultes et de 134 € pour les enfants. Attention, si le logement y est moins cher et plus spacieux qu'en France, par exemple, les domaines ne sont souvent pas très grands et l'infrastructure parfois plus vétuste.

