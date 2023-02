Son entrée dans le capital d'Open Grid Europe serait cruciale pour notre sécurité d'approvisionnement et le renforcement de l'axe belgo-allemand.

Fluxys, le groupe belge spécialisé dans le transport de gaz naturel, a racheté à Macquarie Asset Management sa participation de 23,6 % dans Open Grid Europe (OPE). Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais il serait question d'une somme comprise entre 1 et 1,5 milliard d'euros puisque l'entreprise a été valorisée aux alentours des six milliards.

OPE est le plus grand gestionnaire de transport de gaz en Allemagne. Il compte 1.450 employés et gère un réseau de 12.000 km. L'entrée de Fluxys dans le capital est vue comme cruciale dans l'optique de la sécurité d'approvisionnement et le renforcement de l'axe belgo-allemand.

Les deux entreprises sont également à la pointe des solutions de décarbonation et développent des infrastructures liées à l'hydrogène et au CO 2 .

