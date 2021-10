Fika s'invite dans le break grignotage des employés. Son défi: s'imposer comme l'alternative saine, bien-être, goûteuse et non périssable face aux fruits et barres classiques. Depuis fin 2020, la start-up livre ses snacks 100% bios et innovants au domicile des télétravailleurs et depuis l'été, dans les sociétés.

"Fika!" - pause-café en suédois - était un cri que Florian Etienne et ses collègues de l'agence Smart Media lançaient à chaque pause collective bien méritée. Passé ensuite chez Poppy, le gaillard s'est retrouvé au printemps 2020 confiné chez lui en chômage technique. Ce break forcé a éveillé son envie de s'atteler à un nouveau projet. "J'ai fixé ma réflexion sur la vie de bureau et une question: que proposer de neuf au personnel? J'ai repensé à ce moment essentiel qu'est la pause-café et constaté que l'employé n'a pas toujours envie soit de croquer une pomme, soit de s'enfiler un Mars ou une gaufre. D'où l'idée de créer une offre alternative et innovante de snacks 100% healthy baptisée Fika pour contribuer à un...

"Fika!" - pause-café en suédois - était un cri que Florian Etienne et ses collègues de l'agence Smart Media lançaient à chaque pause collective bien méritée. Passé ensuite chez Poppy, le gaillard s'est retrouvé au printemps 2020 confiné chez lui en chômage technique. Ce break forcé a éveillé son envie de s'atteler à un nouveau projet. "J'ai fixé ma réflexion sur la vie de bureau et une question: que proposer de neuf au personnel? J'ai repensé à ce moment essentiel qu'est la pause-café et constaté que l'employé n'a pas toujours envie soit de croquer une pomme, soit de s'enfiler un Mars ou une gaufre. D'où l'idée de créer une offre alternative et innovante de snacks 100% healthy baptisée Fika pour contribuer à une vie saine et au bien-être au bureau", se souvient l'entrepreneur. Sauf que sa phase exploratoire coïncide avec la pandémie et que les bureaux sont déserts. "Qu'à cela ne tienne", se dit Etienne qui dégaine une offre Fikabox, colis-surprise blindé de bonnes barres à croquer que tout employeur peut faire livrer au domicile de ses collaborateurs ou clients. Lancé fin 2020, le savoureux service séduit et, jusqu'en mai 2021, représente 100% des rentrées de la TPE. Aujourd'hui, la Fikabox apporte 20% des revenus, les autres 80% émanant d'abonnements des entreprises aux snacks Fika pour varier les pauses-fringales. "Chaque assortiment compte 80 snacks. La fréquence de livraison (une, deux ou quatre fois par mois) dépend de la taille de la société. Pour une boîte de 15 personnes, une corbeille par mois suffit ; 40 personnes, deux par mois ; et au-delà de 50, la livraison hebdomadaire est préférable", évalue le créateur de Fika. L'éventail des en-cas Fika totalise déjà 200 produits, en majorité introuvables en supermarché. Deux critères guident leur sélection. Primo, un produit le plus naturel et bio possible avec un apport nutritif et calorique sain, sans additifs ni sucres ajoutés. Cette exigence conduit Fika à se fournir aussi en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et chez nous auprès de start-up comme Cricket à Bruxelles, productrice de barres à base de farine de grillons. Tandis que de savoureux petits pois grillés au paprika, sain substitut aux chips, viennent de la société néerlandaise BitesWeLove. Second critère: le goût! "Il faut casser le cliché que ce qui est healthy n'est pas forcément goûteux ou gourmand, défend Etienne. Tout pro-duit de notre gamme est testé et validé par un panel de goûteurs. Un snack peut être le plus sain du monde, si gustativement il est nul, ça ne va pas le faire." Et pour l'instant, ça le fait! Pour 2021, la société affiche 50.000 euros de chiffre d'affaires et l'ambition d'arriver à 100.000 d'ici à janvier 2022. Cinquante sociétés ont déjà mordu aux snacks de Fika dont 25 sont des abonnées récurrentes. Les fêtes de fin d'année devraient aussi doper l'envoi à domicile des Fikabox surprises. Et d'autres nouveautés couvent. "Bientôt, nos clients pourront composer à la carte leur assortiment ou opter pour des thématiques. L'une sera basée sur les fruits ; une autre sur le salé ; une autre sera 100% barres énergétiques, etc." Active dans le B to B jusqu'ici, la start-up vise à bientôt étendre son offre aux particuliers via une boutique en ligne. Quiconque pourra commander des Fikabox full snacks pour soi ou à livrer chez des personnes choisies. Enfin, Fika pourrait lancer en 2022 son propre snack.