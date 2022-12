Le tribunal de l'entreprise d'Anvers a donné son feu vert mercredi au rachat de la plupart des magasins Metro, soit neuf sur 11, par le groupe néerlandais Sligro, a-t-il annoncé dans un communiqué.

L'offre de Sligro-FMS Belgium portait sur tous les magasins du grossiste alimentaire Metro à l'exception de celui d'Anvers-Nord et prévoyait également la possibilité de laisser le magasin d'Evergem à l'entreprise flamande qui se trouve derrière l'enseigne "Horeca Van Zon" qui a fait une offre de reprise sur ce seul point de vente. Le tribunal de l'entreprise d'Anvers a autorisé mercredi les mandataires de justice qui avaient été désignés dans le cadre de la PRJ à répondre favorablement à ces offres. Les personnels des magasins concernés sont également repris. Sligro, qui affirme est en outre prêt à reprendre tout de même les travailleurs du site d'Anvers-Nord, si ceux-ci le désirent, ainsi qu'une centaine d'employés du siège central. Selon Sligro, il est question au total de 506 emplois.

47 millions sur la table

Sligro a mis sur la table 47 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 75% de la valeur nette d'achat des stocks existants. L'offre d'Horeca Van Zon s'élève quant à elle à 400.000 euros.

Auparavant, il est apparu que la direction de Makro Cash & Carry Belgium avait elle-même proposé 110.000 euros pour le grossiste en restauration Metro. Mais cette offre de reprise, selon le juge du tribunal de l'entreprise d'Anvers, "ne remplissait pas les conditions", jugée "en dessous de la valeur de liquidation (le montant estimé pour lequel une entreprise peut être vendue rapidement en cas de faillite, NDLR)".

Makro Cash & Carry Belgium s'était vu accorder une protection contre ses créanciers par le tribunal de l'entreprise d'Anvers en septembre jusqu'à la mi-janvier. Cette décision a été suivie d'une procédure de vente de tout ou partie de la chaîne de magasins, présente en Belgique depuis 1970 et employant environ 2.000 personnes. La direction en était récemment venue à la conclusion que la structure du groupe était "économiquement intenable".

11 magasins

Le groupe comprenait 11 magasins du grossiste en restauration Metro, dont un à Bruxelles et deux en Wallonie (Namur et Liège), et six magasins de la chaîne de supermarchés Makro, dont deux en Wallonie (Lodelinsart et Alleur). Il n'y avait qu'une seule offre pour les magasins Makro, qui comptent plus de 1.300 collaborateurs, mais celle-ci a déjà été rejetée. Ces derniers resteront ouverts au moins jusqu'à la fin de l'année et les salaires de décembre seront versés. Les rayons sont cependant soldés et de nouvelles réductions ont été affichées ce mercredi. L'incertitude demeure pour la suite.

L'offre de Sligro-FMS Belgium portait sur tous les magasins du grossiste alimentaire Metro à l'exception de celui d'Anvers-Nord et prévoyait également la possibilité de laisser le magasin d'Evergem à l'entreprise flamande qui se trouve derrière l'enseigne "Horeca Van Zon" qui a fait une offre de reprise sur ce seul point de vente. Le tribunal de l'entreprise d'Anvers a autorisé mercredi les mandataires de justice qui avaient été désignés dans le cadre de la PRJ à répondre favorablement à ces offres. Les personnels des magasins concernés sont également repris. Sligro, qui affirme est en outre prêt à reprendre tout de même les travailleurs du site d'Anvers-Nord, si ceux-ci le désirent, ainsi qu'une centaine d'employés du siège central. Selon Sligro, il est question au total de 506 emplois. Sligro a mis sur la table 47 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 75% de la valeur nette d'achat des stocks existants. L'offre d'Horeca Van Zon s'élève quant à elle à 400.000 euros. Auparavant, il est apparu que la direction de Makro Cash & Carry Belgium avait elle-même proposé 110.000 euros pour le grossiste en restauration Metro. Mais cette offre de reprise, selon le juge du tribunal de l'entreprise d'Anvers, "ne remplissait pas les conditions", jugée "en dessous de la valeur de liquidation (le montant estimé pour lequel une entreprise peut être vendue rapidement en cas de faillite, NDLR)". Makro Cash & Carry Belgium s'était vu accorder une protection contre ses créanciers par le tribunal de l'entreprise d'Anvers en septembre jusqu'à la mi-janvier. Cette décision a été suivie d'une procédure de vente de tout ou partie de la chaîne de magasins, présente en Belgique depuis 1970 et employant environ 2.000 personnes. La direction en était récemment venue à la conclusion que la structure du groupe était "économiquement intenable". Le groupe comprenait 11 magasins du grossiste en restauration Metro, dont un à Bruxelles et deux en Wallonie (Namur et Liège), et six magasins de la chaîne de supermarchés Makro, dont deux en Wallonie (Lodelinsart et Alleur). Il n'y avait qu'une seule offre pour les magasins Makro, qui comptent plus de 1.300 collaborateurs, mais celle-ci a déjà été rejetée. Ces derniers resteront ouverts au moins jusqu'à la fin de l'année et les salaires de décembre seront versés. Les rayons sont cependant soldés et de nouvelles réductions ont été affichées ce mercredi. L'incertitude demeure pour la suite.