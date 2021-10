Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé jeudi que la maison mère allait désormais s'appeler Meta.

Et si Facebook changeait de nom la semaine prochaine?

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé jeudi que la maison mère allait désormais s'appeler Meta, pour mieux représenter toutes ses activités mais le nom des différents réseaux restera inchangé.

Le fondateur du géant des technologies, accusé de faire passer les profits avant les humains par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi "meta" - "au-delà" en grec ancien - pour montrer qu'il y a "toujours plus à construire".

Par le passé, Google avait aussi lancé un changement de marque similaire: la société mère s'appelle désormais Alphabet Inc.

