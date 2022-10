"Chez Katoen Natie et Indaver, nous voulons venir en aide à nos travailleurs en leur offrant au cours des cinq mois d'hiver cinq chèques-énergie d'une valeur de 500 euros." Reste à voir si la rue de la Loi suivra...

Fernand Huts a été sacré Nieuwe Vlaamse Meester par Pro Flandria, un réseau qui récompense les entrepreneurs et artisans pour leur réussite professionnelle et leur contribution au rayonnement culturel de la Flandre. Familier des déclarations interpellantes, le CEO de Katoen Natie n'a pas dérogé à la règle. Pour sortir de ce qu'il appelle l'actuel "bain de san...

Fernand Huts a été sacré Nieuwe Vlaamse Meester par Pro Flandria, un réseau qui récompense les entrepreneurs et artisans pour leur réussite professionnelle et leur contribution au rayonnement culturel de la Flandre. Familier des déclarations interpellantes, le CEO de Katoen Natie n'a pas dérogé à la règle. Pour sortir de ce qu'il appelle l'actuel "bain de sang énergétique", le flamboyant Anversois propose l'octroi au cours des cinq mois d'hiver de cinq chèques- énergie d'une valeur faciale de 500 euros sur lesquels les entreprises ne payeraient qu'une cotisation sociale de 16%. Il se dit convaincu que si la rue de la Loi donne le feu vert, elles seront nombreuses à suivre son exemple. Farouche partisan de la libre entreprise, Fernand Huts n'a, dans son allocution de remerciement, guère ménagé les pouvoirs publics. "L'administration fonctionne selon des principes et des structures héritées du 19e siècle et ne fait pas confiance à ses agents, a-t-il dit. L'entreprise qui voudrait suivre les mêmes règles court droit à la faillite." L'actuelle inflation, a-t-il poursuivi, est un véritable cadeau pour le politique. "A chaque indexation, les charges de l'entreprise, les cotisations ainsi que l'impôt augmentent" de sorte que, a-t-il conclu, sarcastique, "si l'actuel taux d'inflation dure quel-ques années, notre dette publique se sera envolée!" Discret mais influent, Pro Flandria regroupe des entrepreneurs et personnalités issus du monde académique autour de trois thèmes: l'entrepreneuriat, les normes et valeurs du monde occidental ainsi qu'une Flandre autonome et démocratique. Occupant 13.000 personnes, Katoen Natie vient d'étendre son emprise sur le port d'Anvers avec l'acquisition de son homologue Mexico Natie, constitué il y a 150 ans.