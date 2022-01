Le promoteur immobilier chinois ultraendetté Evergrande, dont la faillite potentielle pourrait ébranler l'économie nationale, n'a pas donné d'explications.

Le promoteur immobilier chinois ultraendetté Evergrande, dont la faillite potentielle pourrait ébranler l'économie nationale, a annoncé la suspension du négoce de ses actions lundi à la bourse d'Hong Kong sans fournir de raison.

Evergrande est actuellement endetté à hauteur de plus de 300 milliards de dollars et ses actions ont plongé de près de 90% par rapport à leur valeur l'an passé. En novembre dernier, l'agence de notation Fitch a dégradé la note de la société et de ses filiales qui n'est plus qu'à un pas du défaut complet de paiement. Evergrande a évité plusieurs défauts de paiement en octobre, en effectuant in extremis des paiements d'intérêts à des détenteurs d'obligations à l'étranger. Sa situation financière est scrutée avec inquiétude car son potentiel effondrement pourrait plomber la croissance du géant asiatique.

