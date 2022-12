La traditionnelle période de collecte des étrennes par les éboueurs bat son plein. La pratique varie d'une région à l'autre. A quoi faut-il faire attention pour éviter les arnaques ? /Gras

Des agents de propreté sont déjà peut-être venus frapper à votre porte afin de présenter leurs voeux et par la même occasion recevoir une petite "dringuelle". La pratique est bien encadrée, mais les règles diffèrent selon les agences de propreté et les intercommunales du pays. Alors que certaines intercommunales interdisent à leur personne la collecte de porte à porte - c'est le cas des 27 communes de l'InBW - la pratique est autorisée et bien encadrée ailleurs, notamment en région bruxelloise, ou dans le Namurois.

Intradel,l'intercommunale en charge du traitement des déchets de 72 communes de la province de Liège, dit "tolérer" cet usage de la part des travailleurs des sociétés privées qui ont été chargées de la collecte des déchets ménagers dans le cadre de marchés publics.

Jean-Jacques De Paoli, responsable communication de l'intercommunale liégeoise explique à la RTBF : "Chaque société sous-traitante édite ses propres règles en matière d'étrennes". Certaines sociétés interdisent le porte à porte à ses éboueurs. D'autres l'autorisent, mais en dehors des heures de travail, certains peuvent faire leur tournée avec le véhicule de ramassage de la société et l'habit de travail, histoire d'être bien identifiables par les habitants, alors que d'autres enfin doivent utiliser leur véhicule personnel.

Les agents de Bruxelles Propreté sont, eux, bien autorisés à présenter leurs voeux à la population et à recevoir quelques pièces de monnaie ou plus gros billet. Sur son site, la Direction de Bruxelles-Propreté rappelle que les Bruxellois "restent libres de leur donner des étrennes ou de ne pas le faire ". Pour éviter les imposteurs qui se font passer pour des agents de Bruxelles-Propreté, l'agence explique les points suivants sur son site :

Le personnel de l'Agence Bruxelles-Propreté est autorisé à présenter ses voeux aux habitants de la région bruxelloise du 03/12/2022 au 16/12/2022 inclus, et doit se tenir strictement à ce laps de temps. La population ne doit donc pas accueillir les personnes qui se présentent en dehors de cette période.

Afin de se faire identifier, les agents de Bruxelles-Propreté recevront le 02/12/2022 des cartes de voeux à remettre aux habitants.

Seuls les agents de Bruxelles-Propreté disposeront de ces cartes de voeux.

Les équipes s'organiseront afin de n'effectuer qu' un seul passage par foyer.



Les équipes de TIBI - l'Intercommunale de gestion intégrée des déchets dans la région de Charleroi - s'organisent, de leur côté, pour réaliser leur tournée de collecte en soirée, en dehors de leurs horaires de travail. Chaque éboueur récolte plusieurs centaines d'euros, comme le montre ce reportage de RTL.

Pour les ouvriers de la collecte de BEP Environnement, les règles sont aussi bien établies. Ils sont autorisés à faire du porte-à-porte entre le 15 novembre (15 décembre pour la commune de Somme-Leuze) et le 15 janvier, tous les jours excepté le dimanche, et jusque 18h30 au plus tard.

Une pièce d'identification valide

Chaque agent de BEP Environnement dispose d'une carte nominative d'autorisation de collecte des étrennes, aux couleurs et avec le logo du BEP qui permet de vérifier qu'il s'agit bien d'un ouvrier de la collecte des déchets.

Les étrennes des collecteurs de déchets sont par contre interdites sur la zone in BW, qui regroupe les 27 communes du Brabant wallon et la ville de Braine-le-Comte en Hainaut, fait savoir l'intercommunale sur son site. "Nos cahiers des charges interdisent clairement la pratique des étrennes", peut-on lire. Pour rappel, dans cette zone, les collectes de déchets sont confiées à des sociétés privées à la suite à de marchés publics.

La porte ouverte aux fraudeurs

Toutes ces situations différentes ouvrent la brèche aux fraudeurs. Même les citoyens qui connaissent très bien leurs préposés aux poubelles ne sont jamais sûrs aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un de leurs collègues qui se présente à eux.

L'inBW met en garde la population contre les imposteurs : "En dehors du cadre de travail, il est cependant compliqué d'intervenir (difficile voire impossible de prouver qu'il s'agirait de personnel affecté à la collecte des déchets). C'est pourquoi nous souhaitons mettre en garde les habitants sur le fait que certaines personnes malhonnêtes n'hésitent pas à usurper l'identité des collecteurs."

