A Stembert, un village de l'entité de Verviers, l'usine Essity tourne jour et nuit pour nous approvisionner 365 jours par an en un produit essentiel et jugé de toute première nécessité depuis le confinement: le papier-toilette.

Essity est le plus gros employeur de Stembert. Localement, l'usine est mieux connue des locaux sous son ancien nom: Mabelpap, la Manufacture belge d'articles en papier fondée dans les années 1960. "A l'époque, la papeterie fabriquait un large éventail de produits: mouchoirs, essuie-tout, papier-toilette, nappes...", se souvient le directeur, Jacky Dechamps. En 1995, l'usine a été rachetée par le groupe papetier suédois Essity. "Contrairement à ce qui se faisait les premières années, l'usine mise aujourd'hui sur l'hyper- spécialisation. Nous nous concentrons sur deux produits: les mouchoirs et le papier-toilette." Au niveau mondial, Essity emploie 46.000 personnes, dont 400 à Stembert. En 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 12,2 milliards d'euros.

