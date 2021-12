Deux jeunes entrepreneurs à succès, Emna Everard (Kazidomi) et Olivier Beghin (Isohemp) nous livrent leur message d'espoir pour l'année nouvelle.

Olivier Beghin.

Ce qui me rend optimiste, ce n'est pas une grande initiative mais la somme de plein de "petites" initiatives. Je fais confiance aux gens, à leur volonté de changement. L'addition des petites initiatives de chacun, dans son quotidien, fera bouger les choses et c'est cela qui me donne confiance dans l'avenir. Cette prise de conscience, je la vis tous les jours lors de mes contacts avec des gens qui se disent "je ne peux plus consommer", ou dans mon cas "je ne peux plus construire comme hier". Cette conscientisation fera bouger le marché. Et comme ça vient du bas, tout le monde -les entreprises, le politique etc- devra suivre le mouvement.

Emna Everard.

J'ai noté une initiative et un événement. L'événement, c'est la médaille d'or olympique de notre équipe de nationale de hockey. La Belgique avait besoin de ça, de cette victoire, de ce partage, de ce sentiment de fierté nationale.

L'initiative que j'ai envie de saluer, c'est le plan de mobilité qui incite les citoyens à abandonner la voiture, les entreprises à revoir les avantages, à ne plus donner de cartes-essence. Ce genre d'initiative a un véritable impact et il faudrait les multiplier.

