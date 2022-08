Quiconque doit conclure un nouveau contrat d'énergie en août peut s'attendre à un prix record sans précédent.

Les prix de l'énergie ne cessent de s'envoler selon les chiffres du régulateur flamand de l'énergie, la VREG.

Pour l'électricité, la facture annuelle moyenne estimée s'élève à 2 154,58 euros, pour le gaz naturel à 3 791,10 euros. Pour le gaz naturel, cela représente 1048 euros de plus que pour un contrat annuel conclu en juillet.

La raison de ce nouveau choc des prix est l'augmentation du prix de revient du gaz naturel sur les marchés de gros. Les craintes d'une pénurie cet hiver ont fait grimper le prix du gaz naturel jusqu'à un record absolu. Cela vaut également pour les prix de l'électricité en Europe. Le consommateur flamand est frappé de plein fouet, et cela se reflète dans la facture énergétique, qui atteint donc des niveaux sans précédent.

Mardi, l'électricité et le gaz naturel ont encore atteint des prix records.

Une hausse sans précédent

Par rapport aux chiffres de juillet, la facture annuelle d'électricité a augmenté de plus de 521 euros par rapport à ceux qui ont conclu un contrat le mois dernier, tandis que la facture annuelle estimée pour le gaz naturel a connu une hausse sans précédent de 1048 euros en un mois. Cette augmentation intervient après plusieurs mois de baisse et malgré la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz naturel. Les chiffres ne prennent en compte que ceux qui entreront sur le marché commercial en août. Il s'agit du prix annuel estimé entre août 2022 et juillet 2023. Ceux qui bénéficient d'un taux social paieront beaucoup moins.

Les prix de l'énergie ne cessent de s'envoler selon les chiffres du régulateur flamand de l'énergie, la VREG.Pour l'électricité, la facture annuelle moyenne estimée s'élève à 2 154,58 euros, pour le gaz naturel à 3 791,10 euros. Pour le gaz naturel, cela représente 1048 euros de plus que pour un contrat annuel conclu en juillet.La raison de ce nouveau choc des prix est l'augmentation du prix de revient du gaz naturel sur les marchés de gros. Les craintes d'une pénurie cet hiver ont fait grimper le prix du gaz naturel jusqu'à un record absolu. Cela vaut également pour les prix de l'électricité en Europe. Le consommateur flamand est frappé de plein fouet, et cela se reflète dans la facture énergétique, qui atteint donc des niveaux sans précédent.Mardi, l'électricité et le gaz naturel ont encore atteint des prix records.Une hausse sans précédentPar rapport aux chiffres de juillet, la facture annuelle d'électricité a augmenté de plus de 521 euros par rapport à ceux qui ont conclu un contrat le mois dernier, tandis que la facture annuelle estimée pour le gaz naturel a connu une hausse sans précédent de 1048 euros en un mois. Cette augmentation intervient après plusieurs mois de baisse et malgré la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz naturel. Les chiffres ne prennent en compte que ceux qui entreront sur le marché commercial en août. Il s'agit du prix annuel estimé entre août 2022 et juillet 2023. Ceux qui bénéficient d'un taux social paieront beaucoup moins.