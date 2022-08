La plateforme liégeoise de financement participatif de projets durables a levé des fonds pour se renforcer en Flandre et viser l'international. Après six ans de "bootstrapping", l'objectif est de croître pour devenir le numéro 1 en Belgique...

Les nouvelles se succèdent sur le marché belge, en pleine croissance, du prêt participatif (crowdlending). A côté de Look & Fin qui attire une bonne partie de l'attention, les autres acteurs progressent également. Ecco Nova, plateforme liégeoise de crowdlending qui veut soutenir des projets durables, vient d'annoncer une levée de fonds à 725.000 euros, dont la majorité (500.000 euros) auprès de Leansquare. Bien que la start-up ait été lancée en 2016, il s'agit de sa première vraie levée de fonds. "Jusqu'ici, nous avons fait le choix du bootstrapping qui consiste à miser sur l'argent qu'on génère pour se développer, insiste Pierre-Yves Pirlot, l'un des deux fondateurs d'Ecco Nova. Les clients génèrent du chiffre d'affaires et on réinvestit les bénéfices pour la croissance." C'est que la plateforme de financement participatif a directement été profitable. "La seule année en perte, avance fièrement le cofondateur, a été l'année 2020 frappée par le covid." C'est d'ailleurs cette année-là, juste avant les confinements, qu'Ecco Nova a engagé ses premiers employés. Mauvais timing. Mais la demande de prêts participatifs, en pleine croissance, lui a permis de redresser la barre et, dès 2021, de dégager un bénéfice de plus de 90.000 euros sur un chiffre d'affaires revendiqué d'environ 700.000 euros. Au total, depuis son lancement, la jeune entreprise qui compte huit personnes a déjà permis de financer 70 projets pour un total de 45 millions d'euros. Des projets sur lesquels Ecco Nova se rémunère via une commission de 4 à 6% sur le montant levé, une fois l'opération réussie. Puis, elle prévoit des frais de gestion à charge de l'emprunteur. Lire aussi | Ecco Nova: le banquier durable, c'est vous!Ecco Nova revendique le financement de projets disposant d'un positionnement durable. Sur les projets financés, beaucoup d'immobilier et quelques start-up également. "Dans le premier cas, il s'agit essentiellement de projets rénovés, construits ou reconstruits, précise Pierre-Yves Pirlot. Donc, tous avec une vraie efficacité énergétique. Quant aux start-up ou projets non immobiliers qui se trouvent sur la plateforme, soit nous veillons à une approche sectorielle comme de l'agriculture bio, des produits bios ou des mobilités alternatives, soit on vérifie que l'entreprise rencontre au moins deux des critères de développement durable."La levée de fond récemment annoncée - en même temps que l'obtention de la certification B Corp - doit permettre à Ecco Nova d'accélérer sa croissance, notamment en Flandre où la firme a installé des bureaux et recruté son premier employé. Mais aussi à l'étranger puisque la start-up ambitionne de pouvoir attirer les prêteurs de n'importe où en Europe. Elle vient d'ailleurs d'introduire une demande d'agrément européen à cet effet. C'est toutefois sur le marché belge que la firme affiche son ambition: devenir le numéro 1 belge, "c'est-à-dire, le numéro 1 au niveau des montants levés... au bénéfice des entreprises belges", précise le patron d'Ecco Nova.