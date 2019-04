Forte de son expérience dans la gestion de l'opposition citoyenne, la plateforme de financement participatif va à la rencontre des riverains et leur propose d'investir dans des projets immobiliers à venir. L'un des objectifs ? S'adjoindre le soutien du voisinage afin de faciliter l'obtention des permis.

Créée en 2016 par un duo de Liégeois, Ecco Nova se positionne comme la première plateforme d'investissement durable en Belgique. Elle propose aux citoyens de donner un sens à leur épargne en soutenant des projets facilitant la transition énergétique (éolien, photovoltaïque, biomasse, cogénération, biogaz, hydroélectricité, etc.). Aujourd'hui, la start-up se lance dans le financement de projets immobiliers qui doivent - cela va de soi - être durables et présenter de " hautes performances énergétiques ". " Contrairement à ce que certains pourraient penser, se tourner vers l'immobilier, ce n'est pas le grand écart, explique Quentin Sizaire, cofondateur et managing partner d'Ecco Nova. La consommation des bâtiments contribue largement au problème des émissions des gaz à effet de serre et la construction neuve apporte clairement des solutions. Au niveau européen, les bâtiments représentent plus de 40% de la consommation d'énergie. La transition énergétique, ce n'est pas seulement développer le photovoltaïque et l'éolien, c'est aussi améliorer l'efficacité des bâtiments. "

...