Moins de 33 cl d'eau (de pluie) pour faire blinquer une citadine et cela sans le moindre produit chimique! C'est ce que propose e-steam, jeune société bruxelloise spécialisée dans le nettoyage écoresponsable des flottes d'entreprise.

Ils sont jeunes, ils sont Bruxellois et veulent changer les moeurs! Les frères Anuar et Bilal Asselmani sont à la barre opérationnelle d'e-steam depuis début 2022. "Avec mon frère, nous avons repris le projet en cours, explique Bilal, le CEO. Un trio fondateur avait imaginé le concept avant le covid. Mais stoppés net dans leur élan, ils n'avaient pas eu l'occasion de le concrétiser. Comme tous trois étaient actifs dans le digital, ils ont profité de la crise sanitaire pour développer d'autres activités. Mais le projet e-steam leur tenait à coeur, ils n'ont pas voulu l'enterrer. Nous en avons repris les rênes." E-steam s'adresse, à ce jour, exclusivement aux entreprises, se déplace sur site et propose un lavage extérieur et intérieur des véhicules par vapeur sèche. Ce procédé permet de détacher la crasse sans nécessiter de produit supplémentaire. Les microfibres et l'huile de bras font le reste. "Par rapport à un car wash classique, nous réalisons une économie de 100% d'eau puisque nous utilisons exclusivement de l'eau de pluie, et en quantité réduite: moins d'un litre pour un véhicule utilitaire, et 33 cl seulement pour une citadine avec un encrassement normal." Par ailleurs, une fois utilisée, l'eau - à l'état de vapeur - retourne d'elle-même dans son cycle naturel. Un procédé on ne peut plus circulaire. Tout cela au prix du marché. L'argument de vente de la société? Sensibiliser les entreprises à la cause écologique et les aider à avoir un impact environnemental positif. "Notre modèle business est axé sur le B to B", précise Bilal Asselmani. Une condition sans laquelle e-steam n'aurait pas pu obtenir une subvention dans le cadre de l'appel à projets BeCircular qui aide financièrement les indépendants et les entreprises bruxelloises à mettre sur pied des projets innovants en lien avec l'économie circulaire. "Nos machines font leur taille et leur poids, le déplacement sur site demande une certaine logistique. A l'heure actuelle, se déplacer pour un particulier n'est ni rentable ni efficient au niveau environnemental." Quelque 50.000 euros ont été nécessaires pour lancer l'affaire. L'aide de BeCircular s'est avérée indispensable. "Sans elle, cela aurait été difficile: les machines ont un certain coût, convient l'entrepreneur. Nous envisageons par ailleurs de développer le concept pour la Wallonie et allons essayer, cette fois, d'obtenir le soutien de Circular Wallonia."Un autre projet est dans les cartons. "Ce n'est pas pour tout de suite mais nous aimerions développer des vélos-cargos qui permettraient le transport des machines. Celles-ci devraient, elles-mêmes, être adaptées à ce type de transport. Cela permettrait d'effectuer des déplacements plus légers et plus écologiques, et nous pourrions envisager des déplacements chez les particuliers."