Les groupes DPG Media et Rossel unissent leurs forces pour acquérir RTL Belgique, rapporte De Tijd mardi. Un accord serait dans la dernière ligne droite, selon le quotidien. DPG Media oeuvrerait aussi en parallèle à une reprise de RTL Nederland. Les parties qui avaient été retenues dans la première phase du processus de vente, devaient à la fin de la semaine passée fournir une offre liante au groupe RTL. Un des soumissionnaires est le duo DPG Media/Rossel, a appris De Tijd. DPG Media regroupe VTM, HLN et Qmusic, quant à Rossel il comprend entre autres Le Soir, mais aussi des titres régionaux français. L'offre sur la table serait comprise entre 200 et 250 millions d'euros.