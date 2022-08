The Walt Disney Company a réalisé un très bon 2e trimestre et ses services de streaming ont même collectivement dépassé Netflix pour la première fois. Mais un activiste veut à nouveau des changements.

The Walt Disney Company a enregistré des résultats supérieurs aux attentes au 2e trimestre: 21,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires (+26%) et 3,6 milliards de profits opérationnels (+50%). Derrière ces bons chiffres, se cache la très belle santé de ses parcs à thème dopés par la fin des restrictions sanitaires et la soif de voyages. Aux Etats-Unis, les parcs ont dépassé quasiment tous les jours les résultats financiers et de fréquentation de 2019, dernière année complète avant le covid: 90% d'occupation pour les 22 hôtels américains au 2e trimestre! Dans ses résultats, Disney s'enorgueillit aussi d'avoir dépassé Netflix en termes d'abonnés: 221 millions contre 220,7 pour Netflix. Attention, Disney+ n'a pas dépassé Netflix (il espère toujours le faire en 2024 même si la perte des droits du cricket en Inde, son plus gros marché, va lui rendre la tâche difficile) mais bien l'ensemble des plateformes du groupe (Disney+, Hulu et ESPN). La mue vers le streaming, décidée en 2017, semble donc marcher même si Disney+ demeure, à ce jour, un gouffre financier qui mange une partie des profits du groupe. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la sortie de Dan Loeb qui vient de reprendre des actions Disney pour plus d'un milliard de dollars. L'activiste, patron de Third Point, avait obtenu la suspension du dividende et le report de l'argent non dépensé vers le streaming en 2020, avant de vendre ses actions avec un beau profit. Vu le cours de Bourse peu élevé, il est aujourd'hui de retour et demande la vente d'ESPN, le rachat des 33% manquants dans Hulu et un conseil d'administration plus compétent. Rien que ça...