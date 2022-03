Après l'énergie solaire, la production de diamants en labo et la viande in vitro, l'acteur vient de prendre une "participation substantielle" dans la maison de champagne Telmont dont nous vous parlions fin de l'année dernière.

On connaît l'intérêt de Leonardo DiCaprio pour les projets durables et respectueux de l'environnement. Après l'énergie solaire, la production de...

On connaît l'intérêt de Leonardo DiCaprio pour les projets durables et respectueux de l'environnement. Après l'énergie solaire, la production de diamants en labo et la viande in vitro, l'acteur vient de prendre une "participation substantielle" dans la maison de champagne Telmont dont nous vous parlions fin de l'année dernière. Il est annoncé comme un partenaire financier de taille et pas comme une égérie. Reprise par Rémy Cointreau et relancée par Ludovic du Plessis, Telmont tranche en Champagne avec un plan de développement appelé "Au nom de la terre" qui vise à plus de durabilité dans la production et un passage au 100% bio en 2025. Un vrai pari dans une région qui n'est pas épargnée par les aléas climatiques.