A côté de ses prestations cinématographiques, l'acteur Leonardo DiCaprio est un grand défenseur des start-up innovantes dans des projets durables.

Après le solaire et les diamants en laboratoire, l'acteur fétiche de Martin Scorsese vient d'investir de façon conséquente dans les deux jeunes boîtes les plus avancées en termes de production de viande en vitro: Aleph Farms et Mosa Meat.

Ces start-up sont toutes deux proches d'une production industrielle (2022 ou 2023) d'une viande cultivée en labo, donc avec un impact environnemental moindre que l'élevage et sans problèmes éthiques liés à la maltraitance animale.

Mosa Meat serait capable de produire un steak coûtant neuf dollars...

