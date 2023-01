Diane Govaerts a été élue Manager de l'Année 2022. CEO de l'Agence wallonne pour l'exportation et de Wallonia Brussels International, Pascale Delcomminette, était la présidente du jury. Elle explique leur choix. "Malgré sa jeunesse, Diane Govaerts a su convaincre."

Ce qui a séduit et convaincu le jury du Manager de l'Année chez Diane Govaerts, CEO de Ziegler, c'est son leadership. "Malgré sa jeunesse, Diane Govaerts a su convaincre son équipe et l'embarquer dans sa nouvelle stratégie, explique l'administratrice générale de l'Awex et présidente du jury du Manager de l'Année. Nous avons été très sensibles, par exemple, au fait qu'elle ait fait le tour de l'ensemble des bureaux pour se présenter personnellement."

Le jury a également souligné la capacité d'écoute de la CEO et son management participatif. "Elle organise un comité exécutif qui se réunit quatre fois par an pour se pencher sur les décisions stratégiques", précise Pascale Delcomminette. Diane Govaerts a également démontré qu'elle avait mis en place une structure très agile avec une possibilité de prise de décision rapide. "Ce qui est très important dans le cadre de la gestion des risques et des crises", ajoute la présidente. La CEO de Ziegler a été capable de continuer à générer de la valeur malgré la situation difficile, la forte agmentation des coûts de transport et les difficultés dans les chaînes de décision.

Elle favorise également l'emploi local, ce qui est important dans ce secteur."

La responsabilité sociétale de l'entreprise a également séduit le jury qui met en évidence le développement de projets innovants en matière d'économies d'énergie. "Elle favorise également l'emploi local, ce qui est important dans ce secteur." Enfin, ses chantiers de modernisation de l'entreprise et l'utilisation de nouvelles technologies dans un secteur traditionnel ont été des éléments supplémentaires qui ont convaincu le jury.

