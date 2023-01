Diane Govaerts, CEO de l'entreprise Ziegler, a été élue Manager de l'Année 2022. Le prix récompense la CEO d'un leader européen du transport et de la logistique, alors que le secteur a connu une situation difficile due à la forte augmentation des coûts de transport et aux difficultés dans les chaînes logistiques

Diane Govaerts succède à Sébastien Dossogne, ancien CEO de la société Magotteaux et nouveau CEO de Carmeuse à partir de mars 2023.

Agée de 38 ans, la petite-fille d'Arthur Ziegler, le précédent directeur général de l'entreprise, est diplômée de Solvay. Elle rejoint l'entreprise familiale en 2015 après une expérience professionnelle de sept ans au sein de la banque Degroof. Lorsqu'elle rejoint le groupe Ziegler, Diane Govaerts démarre directement sa nouvelle stratégie basée sur la durabilité et l'innovation. La "méthode" Govaerts séduit aussi : la CEO a, par exemple, insisté pour rencontrer le personnel et visiter l'ensemble des bureaux afin de se présenter personnellement et expliquer la nouvelle stratégie.

Un secteur méconnu en lumière

Fondée en 1908, l'entreprise familiale Ziegler est plus que centenaire et est installée à Bruxelles. Transport routier, maritime, aérien, logistique d'entreposage, douane et rail sont les six métiers qui sont exercés au sein de l'entreprise par 3.200 personnes. Alors que dans le secteur, la tendance est plutôt à la centralisation, Diane Govaerts fait le choix de la décentralisation et développe les 154 bureaux du groupe, dont 20 sont installés en Belgique.

Côté néerlandophone, le jury de Trends a élu Rika Coppens, CEO de House of HR, au titre de "Manager van het Jaar".

