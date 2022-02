Fost Plus a choisi Neufchâteau pour l'implantation de sa quatrième usine de recyclage d'emballages ménagers en plastique. Elle sera gérée par l'entreprise Morssinkhof-Rymoplast.

Depuis l'établissement du sac bleu élargi, de plus en plus d'emballages ménagers en plastique sont collectés en vue de recyclage. La Belgique, comme l'Europe, a des objectifs stricts de taux de recyclage de ces emballages. Notre pays veut aussi créer une véritable économie circulaire autour de ces déchets. Fost Plus, l'ASBL qui organise et finance la chaîne de recyclage des déchets ménagers en Belgique, avait ainsi déjà annoncé la construction de trois usines ad hoc (une est entrée en service fin de l'année dernière) à Beringen, Houthalen et Couillet. Dans la région carolorégienne, Suez et Sources Alma ont lancé la construction d'installations qui vont traiter les 150 bouteilles PET consommées en moyenne chaque année par chaque Belge, soit environ 40.000 tonnes. La mise en service est prévue à la fin de l'année. La semaine dernière, Fost Plus a poursuivi son maillage du réseau de collecte et de recyclage. Elle a annoncé la création d'une quatrième usine à Neufchâteau. L'appel d'offres a été remporté par Morssinkhof-Rymoplast, un groupe néerlandais spécialisé qui travaillait déjà pour Fost Plus, reprenant des déchets venus de Belgique. L'entreprise, qui exploite 10 usines de recyclage en Europe et produit déjà 350.000 tonnes de matières premières secondaires issues de déchets, a créé une nouvelle filiale à cet effet: Mopet Belgique. Elle va, dès la fin de l'année prochaine, et via un investissement de 30 millions, recycler à Neufchâteau des barquettes simples et complexes (avec additifs et impuretés). Il ne reste plus à Fost Plus qu'à annoncer, sous peu, le site de la cinquième usine destinée au polyéthylène à haute densité et au polypropylène pour couvrir toute la gamme de déchets présente dans les sacs bleus sur le territoire belge.