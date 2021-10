La campagne "Recycle Bxl Pro " démarre ce vendredi. A l'initiative de Fost Plus, Bruxelles Environnement et Valipac, elle a pour but de sensibiliser les entreprises à la gestion des déchets et ses avantages.

Le projet Recycle Bxl Pro met en avant les professionnels bruxellois qui respectent leurs obligations en matière de gestion des déchets. Le but est de servir d'exemple et d'inciter d'autres entreprises à suivre le pas. Les ambassadeurs sont au coeur de la campagne et leurs témoignages sont à consulter sur le site de la campagne.

En tant que professionnel à Bruxelles, que vous soyez gérant d'un restaurant, d'une entreprise d'une association ou autre, vous êtes légalement obligés de trier les déchets qui ont été produits dans le cadre de votre activité professionnelle.

Ainsi, toutes les entreprises sont soumises à trois obligations : trier leurs déchets, garder la preuve de la bonne gestion des déchets (contrat de collecte) et utiliser des sacs ou conteneurs de leur collecteur.

Avant de s'engager à trier, les entreprises doivent "identifier les déchets concernés et leur quantité. Ceci permet de sélectionner les poubelles adéquates et de les installer judicieusement. Une bonne communication sur les règles de tri est également essentielle, tant en interne que vers le client", rappelle le communiqué. La campagne est aussi là pour apporter un support dans ce processus.

Au-delà de l'obligation légale, la campagne rappelle pourquoi il est important de trier. Quel est l'avantage de ce tri, pour les professionnels et pour la société ? Tout d'abord, trier est une forme de gestion durable des ressources. Trier est aussi bénéfique pour l'image de l'entreprise. Et surtout, trier ne requiert pas d'investissements importants.

"En s'investissant dans la gestion des déchets, les entreprises, commerçants et le secteur Horeca entrent dans le cercle vertueux qui permet la gestion durable des ressources : triés, les matériaux peuvent être recyclés en matières premières secondaires qui serviront à produire de nouveaux produits", écrit Fost Plus.

Lola Buscemi

