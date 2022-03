Delhaize s'attaque au marché des entreprises. Elle vient de s'associer avec Selecta pour créer de petits magasins autonomes qui leur sont exclusivement destinés.

Dire que Delhaize lorgne un autre type de chaland que le particulier qui fait ses courses en ligne ou dans ses points de vente physiques, c'est aujourd'hui une certitude. Déjà l'an dernier, l'enseigne au lion avait conclu un partenariat pour gérer l'expansion de Foodmaker en tant que franchisé et avait annoncé l'ouverture de tels points de vente à proximité des entreprises. Le premier a ouvert dans le bâtiment Covent Garden à Bruxelles. Un autre est prévu à Malines ainsi que dans la galerie commerçante du nouveau siège de BNP Paribas Fortis. Cette semaine, Delhaize est allée un cran plus loin dans la démarche. Le groupe a annoncé l'installation de petits magasins autonomes labellisés Shop&Go dans les entreprises. Pour ce projet, elle s'est associée à Selecta, le spécialiste bien connu des distributeurs de boissons, snacks et autres produits alimentaires. Ces Shop&Go seront destinés tant au personnel qu'aux visiteurs des entreprises. Ils seront ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne fonctionneront que via paiement électronique. Delhaize se chargera de l'assortiment et de la fourniture des produits, Selecta gèrera l'installation du corner de 6 m2 ainsi que son remplissage. On parle, en moyenne, de 250 références: jus de fruits frais, salades, plats préparés, snacks, sandwiches, etc. Un premier corner est déjà installé chez Agristo, une entreprise de Wielsbeke spécialisée dans la production de produits surgelés de pommes de terre. Pour les PME qui disposent de moins d'espace, les deux partenaires proposent des frigos intelligents qui détectent l'article choisi par le client et le lui facturent. Delhaize et Selecta espèrent ouvrir une centaine de Shop&Go et installer 200 frigos dans les deux ans.