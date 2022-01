Les clients de l'enseigne au lion pourront désormais demander leur ticket de caisse de manière exclusivement digitale. Une mesure écologique, d'après Delhaize. Mais aussi une belle manière de doper son écosystème numérique.

Une alternative au ticket de caisse en papier, avec la promesse de 3.864 arbres sauvés par an et 148 tonnes de CO 2 en moins chaque année... si 100% des clients optent pour le ticket numérique. Voilà la proposition de Delhaize qui a annoncé la possibilité de se passer du ticket papier. L'enseigne au lion joue la carte de l'alternative durable et respectueuse de l'environnement.

Concrètement, la disparition du ticket de caisse ne se fera pas du jour au lendemain. Cela restera un choix du client qui pourra (ou non) demander de ne plus recevoir de papier. Pour cela, il devra introduire la demande dans son application mobile MyDelhaize, reliée au programme de fidélité SuperPlus. S'il le fait, le relevé de ses achats ne sera plus disponible qu'au travers de cette application. "Outre l'aspect de durabilité, l'aspect pratique pour le client est également non négligeable, plaide Delhaize. Désormais, le client peut facilement et commodément consulter et relire son ticket à tout moment. Fini les tickets de caisse perdus."

Doper son marketing via l'appli

Cette nouvelle initiative ne se veut pas qu'une démarche écologique. Elle permettra aussi à Delhaize de doper son nombre d'inscrits à SuperPlus, de booster son marketing et d'aller vers plus de personnalisation. Pour mettre "fin au papier", le client Delhaize doit en effet posséder une carte de fidélité SuperPlus. Ils seraient 2,2 millions de membres aujourd'hui, sur 5 millions de clients hebdomadaires. "Les clients qui voudront consulter leurs achats devront s'identifier, analyse Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola, media spécialisé sur le créneau du retail. Les gens qui ne sont pas des fidèles de chez Delhaize ou simplement pas inscrits au programme de fidélité et qui veulent bénéficier du ticket numérisé devront se faire connaître."

De plus, les infos liées au ticket de caisse ne seront pas envoyées par e-mail, le client devra se rendre lui-même dans l'appli pour consulter le détail de ses achats. Une manière de l'inciter à entrer plus en contact avec la marque au lion au travers de son application. Le distributeur joue donc, d'une certaine manière, la carte de l'écosystème cher aux géants du net et aux spécialistes du digital. "Au travers de l'appli et sur base des achats précédents, Delhaize pourra proposer des promotions personnalisées, des avantages en tous genres ou même des offres conjointes", observe Pierre-Alexandre Billiet. Le client bénéficiera aussi de "conseils" de la part du distributeur, notamment des suggestions d'alternatives à ses achats habituels. "Il est clair que nous voulons faire de notre application une plateforme qui propose toujours plus de services et d'avantages aux clients, admet Roel Dekelver, head of external communications Delhaize Belgium. Nous voulons rendre leur vie efficace et simple." Un credo bien connu des Gafa...

