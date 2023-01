La plate-forme sur laquelle les entreprises wallonnes pourront introduire une demande d'aide pour faire face à la hausse de leurs factures énergétiques sera accessible à partir du 6 février prochain, annonce lundi le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus.

En octobre dernier, le gouvernement régional avait annoncé avoir mobilisé une enveloppe de 175 millions euros en vue de mettre en place des aides directes à destination des entreprises les plus impactées par la crise. La plate-forme pour demander ces aides, via un professionnel du chiffre, sera finalement ouverte du 6 février au 5 mars inclus, sur le site www.aide-energie-entreprises.wallonie.be.

Pour bénéficier de ce soutien, les entreprises devront avoir une facture annuelle énergétique supérieure à 7.500 euros sur l'année 2021; elles ne pourront recourir au chômage économique au-delà de 35% par rapport à la période de référence de l'année précédente et elles ne pourront pas verser de dividendes aux actionnaires au cours de l'année durant laquelle elles percevront le soutien régional. Les demandes devront être introduites par un professionnel du chiffre.

Exemple d'intervention : Facture trimestre 4 en 2021 : 3.000 € (pour la base de calcul, il faut faire 3.000 € X 2 = 6.000) Facture trimestre 4 en 2022 : 10.000 € Intervention est de 25 % de 4.000 € (10.000 -6.000), soit 1.000 €.

Le cabinet du Ministre de l'Economie Willy Borsus rappelle qu'il existe également des dispositifs de financement pour les PME wallonnes qui souhaitent réduire leur consommation énergétique (Easy'Green, WalEnergie...) Tous les dispositifs sont repris sur cette page : https://www.1890.be/article/crise-energie/

