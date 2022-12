Les aides régionales, les primes pour les audits énergétiques et l'appui du tribunal de l'entreprise: trois pistes négligées.

En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes pour trouver des solutions à la crise énergétique et économique.

Y'a-t-il des aides insuffisamment exploitées? Lesquelles?

"Trois choses me viennent à l'esprit, répond Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des classes moyennes (UCM)..

Premièrement, les outils financiers mis en place par les Régions. Il y a plusieurs raisons à cela: leur obtention est compliquée, on ne fait pas toujours confiance ou on craint de se mettre un nouveau prêt sur le dos. Mais il faut démystifier ces craintes.

Deuxième piste: les primes pour des audits énergétiques afin d'aider à la transition. Un des problèmes fondamentaux, d'ailleurs, c'est qu'avant la crise actuelle, les gens ne savaient pas ce qu'ils consommaient ou de quel type de contrat ils disposaient.

Une troisième "aide" peut venir de la part d'un acteur qui peut être bienveillant: le tribunal de l'entreprise. Le président du tribunal francophone à Bruxelles, Paul D'Haeyer, a par exemple mis en place un de médiation et d'accueil des entreprises en difficulté. Son slogan, c'est : "Quand il n'y a plus de solution, il y a encore des choses à faire".

C'est aussi difficile, bien sûr, quand on a une citation au tribunal, on se dit que c'est fini. Non! Sera mis en faillite celui qui ne répond pas aux deux convocations, mais ce peut être aussi un nouveau départ. Il faut apprivoiser l'image du juge qui est là pour trancher et pour prendre des décisions difficiles dans certains cas, mais il est également là pour écouter et orienter. Et il y a des outils.

Celui qui va dans le juge en reconnaissant qu'il avait des difficultés, mais qu'il a passé des plans d'apurement avec la grande majorité de ses créanciers - et qu'il respecte -, il peut être entendu et se faire protéger. Celui qui fait l'autruche ou qui entre en rébellion, c'est vrai, on ne pourra pas l'aider.

