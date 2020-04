Déroulez le tapis: dans les coulisses de Louis De Poortere (En images)

Entre collections et sur-mesure, la société Louis De Poortere tisse son histoire depuis 90 ans. Son usine de Mouscron trame chaque jour 30.000 m2 de tapis d'intérieur, son produit phare. Elle met un point d'honneur à privilégier la création esthétique haute en couleur, le travail semi-manuel et une qualité abordable. Le succès est au bout des fils coton et synthétiques subtilement mêlés par les métiers à tisser Jacquard au gré des tendances décos. Par Fernand Letist.

