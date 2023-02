La plateforme de livraison britannique Deliveroo veut supprimer 350 emplois, soit 9% de ses effectifs. L'entreprise souhaite se concentrer sur ses bénéfices et trouver un moyen de faire face à un "environnement de consommation difficile".

"Ces dernières années, nous avons augmenté nos effectifs très rapidement", explique le CEO Will Shu dans une annonce au personnel publiée sur le site de l'entreprise jeudi. "Il s'agissait d'une réponse à des taux de croissance sans précédent soutenus par des vents favorables liés au Covid. En revanche, nous sommes maintenant confrontés à des vents économiques contraires, graves et imprévus." Le CEO ajoute que Deliveroo est une entreprise en croissance mais qu'elle doit désormais prendre une voie vers les bénéfices. Deliveroo a récemment annoncé que le nombre de commandes au quatrième trimestre était inférieur de 2% à celui de l'année précédente, bien que les revenus aient encore augmenté. Le départ de plusieurs pays, comme les Pays-Bas et l'Australie, joue également un rôle. "Cela signifie que nous n'avons pas besoin de la même taille de main-d'oeuvre pour soutenir nos opérations", ajoute Will Shu. "Pour le dire franchement, notre base de coûts fixes est trop importante pour notre business."