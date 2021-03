Les candidats au rachat de M6-RTL se bousculent.

Sans surprise, TF1, Altice et Vivendi ont fait une offre avant la date limite du 11 mars. Celle du groupe Bouygues est sans doute la moins évidente car elle eng...

Sans surprise, TF1, Altice et Vivendi ont fait une offre avant la date limite du 11 mars. Celle du groupe Bouygues est sans doute la moins évidente car elle engendrerait une trop forte concentration du marché publicitaire (TF1 et M6 possèdent 75% du gâteau) et supposerait de revendre deux chaînes de la TNT. L'arrivée de RTL chez Altice (qui a déjà RMC) poserait aussi des problèmes de concurrence. Vivendi est donc un solide concurrent mais veut-il vraiment acheter M6 et RTL alors qu'on lui prête surtout des vues sur Europe 1? Restent les surprises: le groupe italien Mediaset, le milliardaire tchèque Kretinsky ainsi que les trois hommes derrière Mediawan: Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton. Affaire à suivre...