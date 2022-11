Deux mois de prison dont un ferme pour avoir alerté sur l'urgence climatique. C'est la peine à laquelle ont été condamnés 3 activistes belges la semaine dernière aux Pays-Bas après s'être collés à la vitre de protection de la célèbre toile de Vermeer "La jeune fille à la perle". Cette peine est profondément choquante pour nous, activistes et ami·e·s des condamnés, mais elle doit également interpeller toutes les personnes inquiètes pour l'avenir.

Cette condamnation, l'une des plus lourdes depuis le lancement de mouvements de désobéissance civile écologistes tels qu'Extinction Rebellion ou Just Stop Oil, s'inscrit dans un contexte de criminalisation grandissante de l'activisme environnemental contre laquelle il est essentiel de faire bloc.

En effet, depuis plusieurs mois, les procès et arrestations de militantes et militants écologistes s'enchaînent, en France, en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe, pour des actions exclusivement non-violentes. Des actions, il est important de le répéter, entreprises après des années de mobilisation plus traditionnelle, et qui sont le dernier recours de citoyennes et citoyens inquiets et démunis face au mépris des États et des entreprises polluantes qui persistent à envoyer l'humanité à sa perte.

Un nouveau palier a été franchi récemment, lorsqu'après une manifestation à Sainte-Soline en France contre la construction de "mégabassines" d'eau, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Français, a déclaré: "Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme."

Activisme climatique: comparer les actions de désobéissance civile à de l'éco-terrorisme est irresponsable et dangereux.

Comparer les actions de désobéissance civile et les manifestations non déclarées à de l'éco-terrorisme est irresponsable et dangereux. Cela ouvre la voie à des sanctions judiciaires toujours plus importantes et décrédibilise la désobéissance civile non violente qui est un recours fondamental en démocratie afin de s'opposer à des lois injustes et inadaptées aux enjeux les plus urgents. Cette comparaison renforce par ailleurs la polarisation de la société à l'heure où l'urgence écologique impose que nous nous unissions toutes et tous pour relever ces défis communs qui dépassent les couleurs politiques.

Les vrais criminels jamais inquiétés

Alors que la COP27 se tient en ce moment à Sharm-El-Sheikh, et malgré toutes les COPs qui lui ont précédé, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère reste strictement croissante, preuve que les réponses des États et des entreprises polluantes sont loin d'être suffisantes.

Alors que le GIEC insiste sur l'urgence de prendre des mesures fortes et strictes pour assurer la survie de l'humanité, des entreprises criminelles planifient de nouveaux projets climaticides, avec la complicité de leurs gouvernements. Qui sont alors les vrais criminels? Le comportement irresponsable et l'impunité des entreprises et dirigeants ont même conduit un groupe scientifique tel que le GIEC à citer la désobéissance civile comme une mesure nécessaire à la survie de l'humanité, alors que de plus en plus de scientifiques s'y essayent.

Rappelons que la désobéissance civile a permis de grandes avancées sociales telles que le droit de vote des femmes en 1928 au Royaume-Uni, l'abolition des lois racistes aux États-Unis en 1955, et la protection d'écosystèmes en Nouvelle-Zélande, pour ne citer que quelques exemples.

La pertinence de viser l'art pour interpeller sur l'inaction climatique est sujet à débat, mais la réalité de l'urgence climatique, après d'innombrables rapports et études scientifiques, ne l'est pas. Malgré cela, les décisions insensées des États et entreprises se succèdent jour après jour, au point que le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, qualifie "l'abdication des dirigeants" de "criminelle" et leur inaction de "suicide collectif". La désobéissance civile est et restera un moyen de pression indispensable dans la lutte contre la destruction du vivant et pour faire imposer des sanctions pénales aux vrais criminels.

Nous appelons donc toutes les personnes qui perçoivent l'ampleur de l'urgence à exprimer leur soutien aux militants, sous quelque forme que ce soit. Des activistes sont tués chaque année dans les pays du Sud pour la simple raison qu'ils veulent protéger le vivant. Avec ces récentes condamnations pénales, la répression du mouvement climatique débute en Europe, mais nous ne laisserons rien passer. Nous continuerons d'exiger par tous les moyens la libération de celles et ceux qui défendent notre avenir, et que des mesures à la hauteur des enjeux soient enfin prises par nos dirigeantes et dirigeants.

Chloé Mikolajczak (activiste pour la justice environnementale et sociale), Brenda Odimba (militante décoloniale, fondatrice de NewSisterhood asbl), Laurie Pazienza (activiste pour la justice climatique et sociale), Corentin Tassignon (citoyen engagé pour la justice climatique et sociale)

