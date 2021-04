Un faible succès pour les tests rapides en entreprise.

Lundi à l'occasion d'une visite chez Delhaize à Asse pour le lancement des tests antigéniques sur ses lieux de travail, Alexander De Croo a admis le faible succès de ces tests. Selon le Premier ministre, sur le million de tests offerts par le gouvernement entre le 1er avril et le 1er mai et destinés aux entreprises publiques et privées où le télétravail n'est pas possible, 265.000 ont trouvé preneurs, et 315 entreprises seulement en ont fait la demande. Signalons que les autotests, qui pourraient servir de base à un futur déconfinement, sont également accessibles depuis le début avril aux particuliers dans les pharmacies. Ils sont partiellement remboursés.