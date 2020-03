Brussels Airlines a annoncé jeudi revoir à nouveau à la baisse son offre de vols, après plusieurs décisions en ce sens concernant ses vols vers l'Italie du nord. Cette fois, toute l'Europe est concernée. Il s'agit d'une réponse à la baisse de la demande consécutive à l'épidémie de Covid-19.

"Comme la demande globale changeante sur les marchés européens et principalement en Italie se poursuit, la compagnie aérienne est contrainte d'étendre les mesures et de réduire encore son offre de vols", explique Brussels Airlines dans une nouvelle mise à jour.

Outre les 30% de fréquences déjà annulés sur les vols à destination et en provenance de Milan Linate, Milan Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin entre le 2 et le 28 mars, la compagnie aérienne belge réduit davantage son offre de vols à destination et en provenance d'Italie ainsi que vers plusieurs autres destinations européennes entre le 8 et le 28 mars. Au total, la compagnie aérienne réduit son offre de vols en Europe de 23%.

Les passagers dont le vol est annulé sont contactés et réservés sur d'autres vols ou peuvent choisir de se faire rembourser intégralement s'ils ne souhaitent plus voyager.

